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На Кубани два человека погибли при съезде автобуса в кювет

Около двадцати человек госпитализированы с различными травмами, на данный момент причина происшествия неизвестна.

24 июля, 08:02

Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом на Кубани. Видео © Соцсети

Два человека погибли в результате ДТП с туристическим автобусом в Краснодарском крае. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах региона.

Авария произошла около девяти часов утра в посёлке Мезмай Апшеронского района. По неустановленным причинам автобус с 22 пассажирами съехал в кювет. В результате один человек скончался на месте, ещё 19 пострадали. Позднее на месте аварии умер ещё один пассажир, находившийся в тяжёлом состоянии. По факту ДТП прокуратура организовала проверку.

В Боливии автобус рухнул в овраг с высоты 150 метров, более 30 человек погибли

В Боливии автобус рухнул в овраг с высоты 150 метров, более 30 человек погибли

Ранее Лайф сообщал, что ДТП с рейсовым автобусом произошло в Сочи, в результате чего пострадало 12 человек.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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