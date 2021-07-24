На Кубани два человека погибли при съезде автобуса в кювет
Около двадцати человек госпитализированы с различными травмами, на данный момент причина происшествия неизвестна.
Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом на Кубани. Видео © Соцсети
Два человека погибли в результате ДТП с туристическим автобусом в Краснодарском крае. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах региона.
Авария произошла около девяти часов утра в посёлке Мезмай Апшеронского района. По неустановленным причинам автобус с 22 пассажирами съехал в кювет. В результате один человек скончался на месте, ещё 19 пострадали. Позднее на месте аварии умер ещё один пассажир, находившийся в тяжёлом состоянии. По факту ДТП прокуратура организовала проверку.
Ранее Лайф сообщал, что ДТП с рейсовым автобусом произошло в Сочи, в результате чего пострадало 12 человек.
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