На Кубани два человека погибли при съезде автобуса в кювет

Два человека погибли в результате ДТП с туристическим автобусом в Краснодарском крае. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах региона.

Авария произошла около девяти часов утра в посёлке Мезмай Апшеронского района. По неустановленным причинам автобус с 22 пассажирами съехал в кювет. В результате один человек скончался на месте, ещё 19 пострадали. Позднее на месте аварии умер ещё один пассажир, находившийся в тяжёлом состоянии. По факту ДТП прокуратура организовала проверку.