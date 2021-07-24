Заклеивание камеры на смартфонах и ноутбуках назвали бессмысленным
По словам эксперта, наибольшую угрозу представляют попытки злоумышленников заполучить личные данные потенциальной жертвы.
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Заклеивать камеры на смартфонах и ноутбуках не имеет никакого смысла, считает эксперт мессенджера Gem4me Светлана Карачарова. По её словам, в век технологий следить за человеком может "даже кофеварка", однако для такой слежки должны быть определённые причины.
"Конечно, если вы крупный бизнесмен или внезапно попали в зону внимания каких-то преступных структур, за вами могут следить и через камеру, и через микрофон", — рассказала она в беседе с агентством "Прайм".
Кроме того, следить могут за людьми, которые работают с секретными данными. Однако, как правило, такие люди проходят специальный инструктаж от службы безопасности. Карачарова добавила, что на сегодняшний день гораздо большую угрозу представляют преступники, которые втираются в доверие, чтобы заполучить личные данные своих жертв.
"Просто соблюдайте элементарные меры безопасности: не оставляйте на сомнительных ресурсах паспортные данные, будьте аккуратны при использовании карт, не снимайте онлайн сомнительных роликов и т.п.", — добавила она.
Ранее Лайф рассказывал, что компания "Мегафон" запустила обучающую платформу Security Awareness для защиты бизнеса от киберугроз. Она поможет обучить сотрудников правилам безопасности для защиты информации, а также проанализировать готовность бизнеса к внешним угрозам.
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