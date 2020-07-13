Нужно ли заклеивать веб-камеру или послушать Apple? Снимками с ноутбука могут шантажировать

Apple порекомендовала снять пластырь или изоленту с веб-камеры MacBook. Якобы так есть вероятность выхода из строя экрана. Компания из Купертино покусилась на святое — ряд пользователей не снимают стикер, боясь слежки. Разобрались, когда веб-камеру стоит заклеивать.
Ноутбуки действительно следят за нами?
И да и нет. Лэптоп не ведёт запись с веб-камеры 24/7 по умолчанию, но есть вредоносное программное обеспечение, которое получает доступ к веб-камере и может это делать тайно.
Это подтверждают исследования. Директор по безопасности Symantec Лиам О'Мурчу рассказал, что хакеры могут взломать компьютер жертвы и шантажировать скриншотами.
Попасть на компьютер вирус может незаметно. Кроме того, камеру могут использовать и отдельные сайты. Например, хакеры могут создать невидимые клавиши над кнопкой закрытия рекламы, и, щёлкнув на неё, вы разрешите доступ к камере. Затем активируется скрипт, с помощью которого индикатор включения объектива выключится.
Запись с веб-камеры — одна из возможностей вируса. Он также может передавать данные с накопителя, вести запись экрана или клавиатуры, использовать процессор устройства для майнинга. Когда происходит что-то одно из перечисленного, вы это заметите: компьютер начнёт сильнее нагреваться, а система медленнее работать.
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Забегая вперёд, скажем: заклеивать камеру необязательно, если вы соблюдаете правила цифровой гигиены, не пользуетесь сомнительными сайтами и не открываете рандомные ссылки, приходящие на почту. Но, чтобы полностью обезопасить себя от слежки, нужно использовать физическое закрытие веб-камеры. В случае с мониторингом вирусов на устройстве нельзя быть уверенным в отсутствии слежки. С пластырем или изолентой можно.
Вот кейсы, доказывающие, что заклеивать вебку всё же небессмысленно.
Так делают в ФБР. Все веб-камеры заклеены
Бывший директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми говорит, что это самый надёжный способ защититься от шпионажа. И порекомендовал сделать это каждому, независимо от того, кем он является — сотрудником спецслужб или домохозяйкой.
— Зайдите в любой правительственный офис, на ноутбуке каждого сотрудника в верхней части экрана расположена камера. У всех них есть миниатюрная оболочка, закрывающая их, — сказал Коми.
Это рекомендуют делать учёные. Есть доказательства, что держать её открытой опасно
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Есть доказательства слежки за пользователями через веб-камеру, говорит старший научный исследователь лаборатории Citizen Lab Джон Скотт-Рэйлтон. Особенно распространены взломы устройств политических диссидентов, активистов и журналистов.
— Это люди, которые регулярно становятся жертвами различных хакерских групп из-за их работы, и в некоторых случаях у нас есть доказательства того, что они следят за своими веб-камерами, — говорит ученый.
По его словам, хакеры также обмениваются доступами ко взломанным компьютерам на чёрном рынке — возможность следить за пользователем продаётся. Его мнение поддерживают и другие эксперты по кибербезопасности.
Хакеров ловили на записи видео с веб-камер. Один из них шантажировал женщин
В 2014 году ФБР арестовало 90 хакеров в 12 странах мира и провело около 300 обысков. Вредоносное программное обеспечение Blackshades предоставляло владельцам доступ к файлам на устройстве, позволяло записывать все нажатия клавиш на компьютере и вести видеозапись с веб-камеры.
В частности, 20-летний Джаред Джеймс Абрахамс шантажировал более чем 150 женщин. Он получал доступ к их компьютерам с помощью Blackshades, фотографировал их и вёл запись, а потом угрожал слить данные в Интернет. Позже мужчину осудили на 18 лет за преступление.
Всё же Apple права. Заклеивать камеру нужно аккуратно
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В статье с призывом отклеить пластырь от веб-камеры Apple добавила, что закрывать объектив всё же можно, но делать это стоит аккуратно. Проблема заключается в корпусе ноутбука.
Он не предусмотрен для наклейки изоленты или пластыря на экран. Зазор между дисплеем и клавиатурой маленький — так пластырь давит на экран, из-за чего он может повредиться: это может нарушить работу автоматической настройки яркости и функции True Tone.
Если вы всё же хотите заклеить камеру, то используйте средства не толще принтерной бумаги (0,1 мм), которые не оставляют клеевых следов. Если же вы используете шторку, то снимайте её каждый раз, когда закрываете ноутбук. Тогда проблем с экраном не возникнет.