Нужно ли заклеивать веб-камеру или послушать Apple? Снимками с ноутбука могут шантажировать

Apple порекомендовала снять пластырь или изоленту с веб-камеры MacBook. Якобы так есть вероятность выхода из строя экрана. Компания из Купертино покусилась на святое — ряд пользователей не снимают стикер, боясь слежки. Разобрались, когда веб-камеру стоит заклеивать.

Ноутбуки действительно следят за нами?

И да и нет. Лэптоп не ведёт запись с веб-камеры 24/7 по умолчанию, но есть вредоносное программное обеспечение, которое получает доступ к веб-камере и может это делать тайно.

Это подтверждают исследования. Директор по безопасности Symantec Лиам О'Мурчу рассказал, что хакеры могут взломать компьютер жертвы и шантажировать скриншотами.

Попасть на компьютер вирус может незаметно. Кроме того, камеру могут использовать и отдельные сайты. Например, хакеры могут создать невидимые клавиши над кнопкой закрытия рекламы, и, щёлкнув на неё, вы разрешите доступ к камере. Затем активируется скрипт, с помощью которого индикатор включения объектива выключится.

Запись с веб-камеры — одна из возможностей вируса. Он также может передавать данные с накопителя, вести запись экрана или клавиатуры, использовать процессор устройства для майнинга. Когда происходит что-то одно из перечисленного, вы это заметите: компьютер начнёт сильнее нагреваться, а система медленнее работать.

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Забегая вперёд, скажем: заклеивать камеру необязательно, если вы соблюдаете правила цифровой гигиены, не пользуетесь сомнительными сайтами и не открываете рандомные ссылки, приходящие на почту. Но, чтобы полностью обезопасить себя от слежки, нужно использовать физическое закрытие веб-камеры. В случае с мониторингом вирусов на устройстве нельзя быть уверенным в отсутствии слежки. С пластырем или изолентой можно.

Вот кейсы, доказывающие, что заклеивать вебку всё же небессмысленно.

Так делают в ФБР. Все веб-камеры заклеены

Бывший директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми говорит, что это самый надёжный способ защититься от шпионажа. И порекомендовал сделать это каждому, независимо от того, кем он является — сотрудником спецслужб или домохозяйкой.

— Зайдите в любой правительственный офис, на ноутбуке каждого сотрудника в верхней части экрана расположена камера. У всех них есть миниатюрная оболочка, закрывающая их, — сказал Коми.

Это рекомендуют делать учёные. Есть доказательства, что держать её открытой опасно

Есть доказательства слежки за пользователями через веб-камеру, говорит старший научный исследователь лаборатории Citizen Lab Джон Скотт-Рэйлтон. Особенно распространены взломы устройств политических диссидентов, активистов и журналистов.

— Это люди, которые регулярно становятся жертвами различных хакерских групп из-за их работы, и в некоторых случаях у нас есть доказательства того, что они следят за своими веб-камерами, — говорит ученый.

По его словам, хакеры также обмениваются доступами ко взломанным компьютерам на чёрном рынке — возможность следить за пользователем продаётся. Его мнение поддерживают и другие эксперты по кибербезопасности.

Хакеров ловили на записи видео с веб-камер. Один из них шантажировал женщин

В 2014 году ФБР арестовало 90 хакеров в 12 странах мира и провело около 300 обысков. Вредоносное программное обеспечение Blackshades предоставляло владельцам доступ к файлам на устройстве, позволяло записывать все нажатия клавиш на компьютере и вести видеозапись с веб-камеры.

В частности, 20-летний Джаред Джеймс Абрахамс шантажировал более чем 150 женщин. Он получал доступ к их компьютерам с помощью Blackshades, фотографировал их и вёл запись, а потом угрожал слить данные в Интернет. Позже мужчину осудили на 18 лет за преступление.

Всё же Apple права. Заклеивать камеру нужно аккуратно

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В статье с призывом отклеить пластырь от веб-камеры Apple добавила, что закрывать объектив всё же можно, но делать это стоит аккуратно. Проблема заключается в корпусе ноутбука.

Он не предусмотрен для наклейки изоленты или пластыря на экран. Зазор между дисплеем и клавиатурой маленький — так пластырь давит на экран, из-за чего он может повредиться: это может нарушить работу автоматической настройки яркости и функции True Tone.