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Рейтинг одобрения Джо Байдена в США впервые упал до 50%

Деятельность президента Соединённых Штатов одобряет большинство демократов, а вот республиканцы им недовольны.

24 июля, 07:40
<p>Фото © Justin Sullivan / Getty Images</p>

Фото © Justin Sullivan / Getty Images

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена населением страны опустился до 50%. Это произошло впервые с момента его вступления в должность. Такие данные приводит социологическая служба Gallup на основании проведённого в июле социологического опроса.

Так, 45% американцев не одобряют деятельность Байдена на посту президента, и только 5% опрошенных не сформировали позиции по этому вопросу. То есть работу Байдена поддерживает лишь 50% респондентов, что на шесть процентных пунктов ниже по сравнению с июньскими показателями. Тогда о деятельности президента положительно отзывалось 56% опрошенных.

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В рейтинговом агентстве отметили, что июльский рейтинг Байдена стал самым низким за всё время его пребывания на посту главы государства. При этом деятельность президента одобряет 90% сторонников Демократической партии, а вот из республиканцев положительно о президенте отзывается лишь 12%. Среди граждан, не являющихся сторонниками какой-либо партии, Байдена поддерживает 48% респондентов.

А ранее Лайф сообщал ещё об одном антирекорде в США. Так, экс-министр финансов Лоуренс Саммерс оценил экономическую политику страны как худшую за 40 лет. Он отметил, что в основе этого лежит непримиримость левых демократов, а также совершенно безответственное поведение всей Республиканской партии.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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