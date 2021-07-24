Рейтинг одобрения Джо Байдена в США впервые упал до 50%

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена населением страны опустился до 50%. Это произошло впервые с момента его вступления в должность. Такие данные приводит социологическая служба Gallup на основании проведённого в июле социологического опроса.

Так, 45% американцев не одобряют деятельность Байдена на посту президента, и только 5% опрошенных не сформировали позиции по этому вопросу. То есть работу Байдена поддерживает лишь 50% респондентов, что на шесть процентных пунктов ниже по сравнению с июньскими показателями. Тогда о деятельности президента положительно отзывалось 56% опрошенных.

В рейтинговом агентстве отметили, что июльский рейтинг Байдена стал самым низким за всё время его пребывания на посту главы государства. При этом деятельность президента одобряет 90% сторонников Демократической партии, а вот из республиканцев положительно о президенте отзывается лишь 12%. Среди граждан, не являющихся сторонниками какой-либо партии, Байдена поддерживает 48% респондентов.