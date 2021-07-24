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Толстушка боялась выйти на улицу из-за веса, но сбросила 30 кг и готова покорить любого бодибилдера

28-летняя Фэй Джайлз из Британии ненавидела своё тело, не подозревая, что спустя несколько лет ей предстоит хвастаться формами перед жюри.

24 июля, 16:00

Фото © Twitter / HEKRocksNY

До 2018 года Фэй из Саттон-Колдфилда, Англия, частенько мечтала стать невидимкой — так сильно она стеснялась своего неидеального тела. Впрочем, решить эту проблему тоже не решалась. В один день британка могла перекусить фастфудом четыре раза, в другой — не есть вообще.

Раньше на вечеринках я не любила фотографироваться с друзьями. Я просто мечтала стать невидимой. Иногда даже не хотела ходить на работу из-за того, что надо было выходить из дома

Фэй Джайлз

Фото © Twitter / HEKRocksNY

Фото © Twitter / HEKRocksNY

Прогресс начался, когда Фэй записалась на фитнесс и пересмотрела свой рацион. Благодаря тренировкам и правильному питанию она довольно быстро похудела на пару размеров. Кроме того, во время занятий она познакомилась с людьми, которые готовились к соревнованиям по бодибилдингу. Ещё недавно девушка даже не думала о такой перспективе, но сейчас поняла, что может оказаться в их числе.

Раньше я ела всё, что было передо мной: багеты, печенье, чипсы. Не отказывалась от фастфуда, походов в пабы, а также огромных порций сытных блюд вроде лазаньи и жаркого. Сейчас моя диета совсем другая. В дни тренировок я ем шесть раз в день: яйца, курица, лосось, рис и овёс <...> и наконец стала есть много овощей и фруктов

Фэй Джайлз

Фото © Twitter / HEKRocksNY

Фото © Twitter / HEKRocksNY

Тогда же Джайлз начала подготовку к соревнованиям в 2020-м, но их отменили из-за пандемии, поэтому у девушки появилось дополнительное время на самосовершенствование. Даже на изоляции Фэй тренировалась, как раньше, и с каждой неделей результат становился всё более впечатляющим.

Фото © Twitter / HEKRocksNY

Фото © Twitter / HEKRocksNY

Недавно британка всё же приняла участие в своём первом соревновании. Даже выйти на сцену в одном бикини для неё было победой — занимать призовые места она даже не планировала. Но усердная работа принесла плоды — в своей категории Фэй заняла первое место, а значит, ей уже открыта дорога в финал, пишет Daily Mail.

К своему выступлению я похудела до 48 кг, хотя в начале своего пути я весила больше 80 кг. Теперь я чувствую себя гораздо увереннее. Кажется, я наконец-то нашла своё призвание. Теперь я не могу жить без этого. Я уже начала подготовку к финалу и с нетерпением жду того, что будет дальше

Фэй Джайлз

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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