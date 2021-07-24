Старушка занялась собой на пенсии и в 64-летнем возрасте стала звездой конкурсов фитнес-бикини

Три десятилетия назад Джулия Олсон из Джорджии перенесла серьёзные проблемы со здоровьем. Из-за диабета у неё отказала почка, началась невропатия, женщина чуть не ослепла, а её сердце сильно пострадало. Со всеми этими проблемами удалось справиться с помощью медикаментов и пересадки органов. Тогда женщине было 34 года, и после этого она вернулась к прежнему образу жизни.

Но в 2019-м Джулия поняла, ей нужно снова браться за своё здоровье, иначе врачи уже помочь не смогут.

Фото © Caters News

Я начала по-настоящему работать над собой в апреле 2019 года. Я хотела быть в форме и здоровой, поэтому начала заниматься фитнесом и даже начала работать с тренером! Джулия Олсон

Регулярные тренировки сделали своё дело. Лишний вес ушёл вместе с ужасными пищевыми привычками, а тренер, смотря на свою подопечную, подумала: ей нужно поучаствовать в конкурсе фитнес-бикини. Когда наставница озвучила Олсон эту идею, она сильно сомневалась — все-таки ей уже было за 60. Но уверенность тренера воодушевила и её саму. Она поняла — нужно пробовать.

Фото © Caters News

Подготовка была напряжённой. Тренироваться нужно было пять дней в неделю, а кардио — вообще каждый день. С каждым днём есть можно было всё меньше и меньше. Всё ради того, чтобы избавиться от лишнего жира и открыть мышцы Джулия Олсон

Джулия говорит, что бодибилдинг подарил ей не только тело, о котором она даже никогда не мечтала, но и уверенность в самой себе. В 64 года американка чувствует себя намного моложе и привлекательнее, чем когда-либо. А выход на сцену перед судьями — это то, что её мотивирует, пишет Daily Mail.

Фото © Caters News

Делаешь автозагар, затем — прическу, макияж, и завершаешь образ красивым купальником. Всё вместе это выглядит великолепно и заставляет чувствовать себя такой уверенной. Это пик, то, ради чего я старалась, и я должна продемонстрировать всю ту тяжёлую работу, которую я проделала за последние два с половиной года Джулия Олсон

Джулия продолжает заниматься бодибилдингом и хочет, чтобы все знали — взяться за своё тело никогда не поздно. Привести себя в порядок в возрасте будет даже полезнее, чем когда-либо.