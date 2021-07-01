Бодибилдерша шокировала не только зрителей шоу, но и ведущих, рассказав, что она уже бабушка

Недавно на британское шоу This Morning ("Этим утром") в гости пришли девушки-бодибилдерши. Ведущие с интересом расспрашивали все подробности жизни красоток до тех пор, пока одна из них не поделилась, что уже воспитывает внуков. Вопросов после этого стало ещё больше.