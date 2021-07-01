Бодибилдерша шокировала не только зрителей шоу, но и ведущих, рассказав, что она уже бабушка
Недавно на британское шоу This Morning ("Этим утром") в гости пришли девушки-бодибилдерши. Ведущие с интересом расспрашивали все подробности жизни красоток до тех пор, пока одна из них не поделилась, что уже воспитывает внуков. Вопросов после этого стало ещё больше.
Когда в студию This Morning вошли красотки в блестящих бикини и на высоких каблуках, ведущие Филипп Скофилд и Холли Уиллоуби были поражены их физической формой. Это был не последний раз, когда эти гости их удивили. От продюсеров телешоу Холли узнала, что одна из девушек, Анка Уорд, не только мама — она даже успела стать бабушкой. Поэтому ведущая поспешила убедиться, действительно ли это так. Оказалось, это чистая правда!
Но не всё так просто, ведь вы мама и бабушка! Посмотрела на вас и думаю: "Серьёзно!?" В смысле... Вы себя видели? Просто невероятно! Как вам удаётся со всем справляться? Должно быть, многим приходится жертвовать
Без поддержки по дому я бы ни за что не справилась! У меня очень хороший муж, который также и мой помощник. Он поддерживает меня на 100%, ходит со мной повсюду. Мои детишки тоже помогают. Надеюсь, они увидят, что я выбираю ЗОЖ, и тоже свяжут свою жизнь со спортом
Ведущие не единственные, кто удивился тому, как молодо выглядит бабушка. Когда выпуск шоу вышел в эфир, фанаты в соцсетях принялись восхищаться Анкой. Действительно, мало кто может поверить, что красотке может быть больше 30 лет, пишет Mirror.
Бабушка?!!! #ЭтимУтром
Я думаю, они выглядят потрясающе! Отличная работа, дамы #ЭтимУтром
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