10 работ тату-мастера, на которые он тратит по несколько часов, а кажется, что это просто наклейки
Канадец Люк Кормье набивает своим клиентам изображения культовых персонажей, но, стоит увидеть его работы, кажется, что это и не тату вовсе. Как же так получается? Всё дело в уникальной художественной технике.
В 80-х и 90-х коллекционирование наклеек было вполне себе полноправным хобби. Ребята заклеивали ими свои блокноты, рюкзаки, компьютеры и шкафы. Повзрослев, фанаты стикеров стоят в очереди за наколкой от мастера Люка Кормье.
Художественный стиль канадца делает его работы узнаваемыми и по-настоящему уникальными, несмотря на то что персонажи, которых он набивает на кожу клиентов, выглядят в точности как оригинал
Как и настоящие наклейки, объектами его работ становятся артефакты поп-культуры: герои игр, мультфильмов или запоминающиеся мелочи из фильмов вроде этого мыла, которое производил главный герой "Бойцовского клуба"
Помимо характерной чёрной обводки и белых полей Люк прорисовывает мельчайшие теги, которые набитая наклейка "отбрасывает" на кожу. Часто на его работах можно увидеть и заломы, которые только дополняют иллюзию
Но, как рассказывает мастер, эта идея не пришла ему сама собой. Напротив, ему её подсказали собственные клиенты
Когда я только начинал свою карьеру тату-мастера, мне все говорили, что мои татуировки выглядят как стикеры. Тогда я подумал, что будет неплохо добавить белый фон и сделать их похожими на самые настоящие наклейки
За несколько лет усердной работы и практики у Люка стало получаться так хорошо, что теперь их и правда сложно отличить от наклейки
По словам парня, многие клиенты признаются, что их друзья часто просят потрогать тату, чтобы убедиться, нельзя ли их оторвать. Уверяем, они точно никуда не денутся
Фанатов у творчества канадца много. В "Инстаграме" на него подписано более ста тысяч человек, ещё почти 400 тысяч — в "Тиктоке"
Ролики парня часто становятся вирусными — в общей сложности они набрали более 5 млн лайков, пишет My Modern Met
WOW-news
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