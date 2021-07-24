10 работ тату-мастера, на которые он тратит по несколько часов, а кажется, что это просто наклейки

В 80-х и 90-х коллекционирование наклеек было вполне себе полноправным хобби. Ребята заклеивали ими свои блокноты, рюкзаки, компьютеры и шкафы. Повзрослев, фанаты стикеров стоят в очереди за наколкой от мастера Люка Кормье.

Фото © Instagram / mr.sticker.tattoo

Художественный стиль канадца делает его работы узнаваемыми и по-настоящему уникальными, несмотря на то что персонажи, которых он набивает на кожу клиентов, выглядят в точности как оригинал

Фото © Instagram / mr.sticker.tattoo

Как и настоящие наклейки, объектами его работ становятся артефакты поп-культуры: герои игр, мультфильмов или запоминающиеся мелочи из фильмов вроде этого мыла, которое производил главный герой "Бойцовского клуба"

Фото © Instagram / mr.sticker.tattoo

Помимо характерной чёрной обводки и белых полей Люк прорисовывает мельчайшие теги, которые набитая наклейка "отбрасывает" на кожу. Часто на его работах можно увидеть и заломы, которые только дополняют иллюзию

Фото © Instagram / mr.sticker.tattoo

Но, как рассказывает мастер, эта идея не пришла ему сама собой. Напротив, ему её подсказали собственные клиенты

Фото © Instagram / mr.sticker.tattoo

Когда я только начинал свою карьеру тату-мастера, мне все говорили, что мои татуировки выглядят как стикеры. Тогда я подумал, что будет неплохо добавить белый фон и сделать их похожими на самые настоящие наклейки Люк Кормье

Фото © Instagram / mr.sticker.tattoo

За несколько лет усердной работы и практики у Люка стало получаться так хорошо, что теперь их и правда сложно отличить от наклейки

Фото © Instagram / mr.sticker.tattoo

По словам парня, многие клиенты признаются, что их друзья часто просят потрогать тату, чтобы убедиться, нельзя ли их оторвать. Уверяем, они точно никуда не денутся

Фото © Instagram / mr.sticker.tattoo

Фанатов у творчества канадца много. В "Инстаграме" на него подписано более ста тысяч человек, ещё почти 400 тысяч — в "Тиктоке"

Фото © Instagram / mr.sticker.tattoo

Ролики парня часто становятся вирусными — в общей сложности они набрали более 5 млн лайков, пишет My Modern Met