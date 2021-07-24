Девушка в прозрачном боди доказала, что сотни тату прекрасно сочетаются со статусом многодетной мамы

Александра Жасмин — 31-летняя татуировщица из Финляндии, на инстаграм которой подписано 165 тысяч человек. Девушка раскрашивает кожу не только другим, но и себе — на её теле почти не осталось мест без рисунков. И экспериментаторша не устаёт ими хвастаться.

Фото © Instagram / aleksandrajasmin

На этот раз Александра выложила снимок, где предстала в красном кружевном боди, которое оказалось прозрачным. Сквозь наряд просвечивали многочисленные узоры, которые покрывали даже грудь девушки. А роковой образ завершал пирсинг в носу.

Фото © Instagram /aleksandrajasmin

Нестандартный облик татуировщицы привлёк свою армию поклонников, которые восхищаются эстетикой её снимков. Подписчики отметили, что девушка выглядит очень сексуально.

Твоя красота меня радует! 😍 dave_the_finn

Фото © Instagram / aleksandrajasmin

Такая сексуальная

tattoo_trucker

Очень горячая ch_ristopher1266