Девушка в прозрачном боди доказала, что сотни тату прекрасно сочетаются со статусом многодетной мамы
Любительница трансформаций призналась, что очень довольна своей внешностью и чувствует, что сейчас она больше похожа на себя настоящую.
Александра Жасмин — 31-летняя татуировщица из Финляндии, на инстаграм которой подписано 165 тысяч человек. Девушка раскрашивает кожу не только другим, но и себе — на её теле почти не осталось мест без рисунков. И экспериментаторша не устаёт ими хвастаться.
На этот раз Александра выложила снимок, где предстала в красном кружевном боди, которое оказалось прозрачным. Сквозь наряд просвечивали многочисленные узоры, которые покрывали даже грудь девушки. А роковой образ завершал пирсинг в носу.
Нестандартный облик татуировщицы привлёк свою армию поклонников, которые восхищаются эстетикой её снимков. Подписчики отметили, что девушка выглядит очень сексуально.
Твоя красота меня радует! 😍
Такая сексуальная
Очень горячая
Однако сердце Александры уже занято. Красавица замужем за парнем, тело которого так же обильно покрыто татуировками, и растит трёх детей. По словам девушки, она не жалеет о том, что изменила свою внешность, и любит каждое своё тату. На преображение Жасмин потратила уже $35 тыс. (≈2,5 млн руб.), но не планирует останавливаться. На очереди — закрашивание белков глаз, призналась она в интервью на ютуб-канале truly.
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