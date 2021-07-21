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Молодожёны отказались всего от одной традиции, но теперь эту свадьбу гости не забудут никогда

Влюблённые изменили один небольшой нюанс на церемонии, ошеломив не только гостей, но и миллионы зрителей.

21 июля, 15:26

Кадр из видео © TikTok / vegasweddingplanner

Недавно организатор свадеб в Лас-Вегасе Дженни показала, как стартовала одна из самых смешных церемоний за последнее время. Обычно в Штатах торжество начинает девочка с корзинкой, наполненной лепестками роз. Малышка разбрасывает цветы по пути к алтарю, чем сильно умиляет гостей и готовит к появлению невесты. Но эти молодожёны обошлись без излишней сентиментальности. Вместо ребёнка по залу прошёлся мужчина с пачками денег.

Видео © TikTok / vegasweddingplanner

На кадрах видно, как знакомый пары входит в зал с карманами, набитыми деньгами, и начинает разбрасывать купюры под музыку, пока гости пытаются осознать, что происходит и где обещанная душещипательная свадьба. Перформанс закончился так же быстро, как и начался. Уже через 20 минут все деньги кончились и брутальный бородатый шутник присоединился к группе друзей жениха.

Когда Дженни опубликовала запись у себя в TikTok, та мигом стала вирусной, набрав более 13 миллионов просмотров и 2,5 миллиона лайков. Судя по 12 тысячам комментариев, главное, что интересовало пользователей соцсети, — были ли деньги настоящими. Дженни заверила: никаких подделок, пишет The Sun.

Кадр из видео © TikTok / vegasweddingplanner

Кадр из видео © TikTok / vegasweddingplanner

Другие комментаторы не могли понять, как гости смогли спокойно сидеть, когда рядом разбрасывали "бесплатные деньги". А некоторые отметили, что это настоящий лайфхак, как заманить на торжество своих даже самых нелюдимых друзей.

Если и свадьбу, то только такую

rave.xp

Эти гости по сравнению со мной слишком крутые. Я бы ползал по полу и собирал — нужно как-то оплачивать счета

ashakhalif

Я бы сразу встала со своего места и стала собирать деньги... Почему эти люди сидят???

user2876696231849

10 невероятных историй о том, как свадьбы становились кошмаром наяву, и вот что стало причиной

10 невероятных историй о том, как свадьбы становились кошмаром наяву, и вот что стало причиной

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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