Молодожёны отказались всего от одной традиции, но теперь эту свадьбу гости не забудут никогда
Влюблённые изменили один небольшой нюанс на церемонии, ошеломив не только гостей, но и миллионы зрителей.
Недавно организатор свадеб в Лас-Вегасе Дженни показала, как стартовала одна из самых смешных церемоний за последнее время. Обычно в Штатах торжество начинает девочка с корзинкой, наполненной лепестками роз. Малышка разбрасывает цветы по пути к алтарю, чем сильно умиляет гостей и готовит к появлению невесты. Но эти молодожёны обошлись без излишней сентиментальности. Вместо ребёнка по залу прошёлся мужчина с пачками денег.
Видео © TikTok / vegasweddingplanner
На кадрах видно, как знакомый пары входит в зал с карманами, набитыми деньгами, и начинает разбрасывать купюры под музыку, пока гости пытаются осознать, что происходит и где обещанная душещипательная свадьба. Перформанс закончился так же быстро, как и начался. Уже через 20 минут все деньги кончились и брутальный бородатый шутник присоединился к группе друзей жениха.
Когда Дженни опубликовала запись у себя в TikTok, та мигом стала вирусной, набрав более 13 миллионов просмотров и 2,5 миллиона лайков. Судя по 12 тысячам комментариев, главное, что интересовало пользователей соцсети, — были ли деньги настоящими. Дженни заверила: никаких подделок, пишет The Sun.
Другие комментаторы не могли понять, как гости смогли спокойно сидеть, когда рядом разбрасывали "бесплатные деньги". А некоторые отметили, что это настоящий лайфхак, как заманить на торжество своих даже самых нелюдимых друзей.
Если и свадьбу, то только такую
Эти гости по сравнению со мной слишком крутые. Я бы ползал по полу и собирал — нужно как-то оплачивать счета
Я бы сразу встала со своего места и стала собирать деньги... Почему эти люди сидят???
WOW-video
Если РОК — то такой: DJ Smash запустил музыкальный флешмоб в защиту сборной России, и под его трек не устоит никто
сегодня в 10:17
Бывшая наркоманка и алкоголичка показала себя сейчас, и после такого вы бросите все вредные привычки
17 июля, 12:00
Свадебный фотограф дважды перепутала имя невесты, и вот почему её реакция оказалась такой странной
17 июля, 08:00
Комментариев: 0