Девушка показала простой приём, как одним взглядом заставить любого в вас влюбиться

Лёгким психологическим трюком поделилась тикток-блогерша sophieroselloyd. В двухминутном ролике девушка просто объяснила, что нужно делать, чтобы влюбить в себя кого угодно, и как этот лайфхак вообще работает. Софи-Роуз уверяет: метод сработает с любым. Главное, чтобы этот человек вам самому нравился.

Надеюсь, это будет вам полезным! sophieroselloyd

Кадры из видео © TikTok/sophieroselloyd

Как это работает?

Механика простая. Нужно просто посмотреть на определённые зоны лица вашего собеседника... в правильном порядке и с нужными интервалами! Сначала нужно в течение секунды смотреть в левый глаз собеседника (то есть для нас он будет правым), потом — столько же на его губы, а затем секунду на его правый глаз! Вот и всё... Правда, есть несколько оговорок.

Важно, чтобы вы в этот момент не разговаривали, а то ничего не выйдет. Человек будет смотреть на говорящий рот вместо того, чтобы следить за вашим взглядом, а ведь это самое главное sophieroselloyd

Кадры из видео © TikTok/sophieroselloyd