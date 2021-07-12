Блогерша назвала 5 простых приёмов, как за одну встречу очаровать любого, кто вам нравится

Лайф-коуч и по совместительству тиктокерша Франческа francescapsychology стала популярной, когда поделилась с пользователями Сети пятью простыми правилами, соблюдая которые каждый начнёт нравиться другим людям. Кто-то чувствует такие вещи с рождения и становится успешным человеком с кучей социальных связей, другим же придётся постараться, чтобы включить эти "лайфхаки" в свою жизнь.

1. Попросите людей сделать вам небольшое одолжение

Это странное и на первый взгляд совсем нелогичное правило известно как "эффект Бенджамина Франклина". Работает это так. К примеру, попросите собеседника передать вам соль. Вежливо, конечно. Его подсознание будет уверено, что вы ему нравитесь, раз он делает для вас одолжение.

Кадры из видео © TikTok / francescapsychology

2. Называйте людей их именами

Не может быть, чтобы вы не слышали этот "секрет" где-то раньше. Старо как мир, но работает безотказно. "Нам очень нравится, когда кто-то называет нас по имени, потому что это заставляет нас чувствовать себя важными и ценными", — отметила Франческа.

3. Подождите пару секунд, чтобы ответить на вопрос

Вместо того чтобы сразу вываливать на собеседника ответ, лучше сделайте небольшую паузу, подумайте. Так ваш визави почувствует, что вы действительно размышляете над его словами, а значит, вы покажетесь лучшим слушателем... чем есть на самом деле.

Кадры из видео © TikTok / francescapsychology

4. Старайтесь соответствовать языку тела партнёра

Подражание чьему-то языку тела играет на подсознании. Так, по словам Франчески, это заставляет человека неосознанно поверить в то, что вы похожи на него. "Когда вы говорите с кем-то, старайтесь соответствовать их языку тела. Старайтесь говорить с той же громкостью и скоростью, что и они. Это скажет их подсознанию, что вы похожи на них, и они будут вам больше доверять", — уточнила лайф-коуч.

5. Комплименты