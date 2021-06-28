Блогерша показала лайфхак, как вычислить девушек, которые засматриваются на вашего парня в Instagram

Канадка Тристан Хиггинс часто отмечала своего парня в сториз. В статистике публикации было написано, что на профиль её молодого человека переходили десятки людей, но, кто именно, соцсеть не раскрывала. Любопытство не давало девушке уснуть, поэтому она придумала, как вывести всех "интересующихся" на чистую воду. Программистом быть не нужно — для лайфхака понадобятся лишь основные функции для создания инстаграм-историй. Посмотрите сами.

Обычно для того, чтобы отметить человека в сториз, его ник добавляют через кнопку "Текст" или специальную наклейку. Но tristanhiggins предложила поступить иначе. Девушка выбрала стикер голосования и вставила ник парня в один из вариантов. Другой можно оставить нетронутым. Дальше "голосование" нужно разместить на фото так, чтобы была видна кнопка только с ником, как показала блогерша.

Всё! Остаётся только опубликовать и ждать, когда все, кто хотел зайти на профиль парня, нажмут на наклейку и, сами того не подозревая, попадут в ловушку. Список кликнувших на ник можно будет легко посмотреть в статистике истории.

Когда tristanhiggins опубликовала лафхак в "Тиктоке", ролик тут же стал вирусным — за пару дней его посмотрело почти 900 тысяч человек.