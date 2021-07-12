Итальянский телемагазин побил все рекорды по просмотрам, ведь ведущая знает, как привлечь внимание

Каждый, кто когда-нибудь на кабельном ТВ натыкался на телемагазин, знает, какое это нудное зрелище. Уставшие ведущие из последних сил пытаются впарить зрителям очередную ерунду, которая будет валяться на задворках шкафа после первого же использования. У итальянских зрителей хотя бы есть выбор: вместо этого "зрелища" они могут переключиться на канал, на котором вещает Эмануэла Ботто. Посмотрите сами — причина популярности магазина девушки ясна сразу же.

Кадры из видео © YouTube / LUXE GIOIELLI By D'Anna

"В бизнесе" Эмануэла уже давно. Как ведущая телемагазина она впервые попала на страницы таблоидов ещё в 2017-м. Уже тогда причина её популярности была ясна как день. Спустя годы девушка спуску не даёт — появляется на экранах итальянцев до сих пор, причём очень часто. Всё транслируется не только на ТВ, но даже на отдельном YouTube-канале. Для любителей эфиры сохраняются — можно пересмотреть, когда будет удобно, и... заказать всё, что приглянется.

Фото © Instagram / emanuelabottoreal

Конечно, деятельностью ведущей Эмануэла не ограничивается. Девушка сразу поняла, что так сильно волнует зрителей в её эфирах, и решила на этом подзаработать. Для этого несколько месяцев назад она зарегистрировалась на сервисе OnlyFans, где публикует свои горячие фото и видео

Фото © Instagram / emanuelabottoreal