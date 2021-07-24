Учёные открыли эффективный метод прогнозирования тяжести ковида

Американские учёные открыли новый метод прогнозирования степени тяжести течения коронавируса, для этого будет использоваться анализ из носоглотки. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Cell.

Работники бостонской детской больницы совместно с экспертами из Массачусетского технологического института и медцентра Университета Миссисипи провели исследование, в котором изучили мазки из носоглотки 35 пациентов, болеющих ковидом. В ходе эксперимента выяснилось, что материал со слизистой более показательный, чем образцы крови.

"Эпителиальные клетки в носу и горле подвергаются серьёзным изменениям при инфицировании SARS-CoV-2. Так, у пациентов с лёгкой и средней степенями тяжести CoViD-19 в этих клетках активизировались гены, отвечающие за противовирусную реакцию, особенно те, которые были стимулированы интерфероном I типа", — говорится в статье.

Участники исследования с тяжёлым течением заболевания показали не лучший результат — эпителиальные клетки практически не отреагировали на интерферон. В их образцах было обнаружено превышение макрофагов и других иммунных клеток, которые увеличивают воспалительные реакции. А один из исследователей заявил, что замедленная реакция на интерферон, который помогает регулировать активность иммунной системы, делает человека более уязвимым не только к коронавирусу, но и прочим инфекциям.