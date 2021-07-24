Дубинки и газ: Во Франции проходят жёсткие митинги против карантинных ограничений
Силовики бьют бастующих и оттесняют их различными способами, задержано девять человек.
Во Франции проходят жёсткие митинги против карантинных ограничений. Видео © Соцсети
В нескольких европейских странах проходят митинги против карантинных ограничений и вакцинации от коронавируса. Самые жёсткие столкновения с сотрудниками правопорядка происходят во Франции и Австралии.
В Париже полицейские оттесняют толпу с помощью щитов, бьют людей дубинками и применяют против митингующих слезоточивый газ. На кадрах видно, как бастующие пытаются обороняться, бросая в сотрудников бутылки, ввязываясь в драки и толкая служебные мотоциклы. По словам главы МВД страны, в ходе беспорядков задержано девять человек.
В Сиднее также идут ожесточённые столкновения с силовиками, задержаны десятки людей. Местные власти ввели полный локдаун сразу в нескольких штатах страны из-за сильного роста числа заражённых коронавирусной инфекцией. Акции протеста также проходят в Италии.
Ранее Лайф писал о том, что свыше 100 тысяч человек вышли на улицы Кубы, чтобы выразить поддержку властям и осудить прошедшие в стране массовые протесты. В МИД страны отметили, что собравшиеся желают защитить своё государство от иностранного вмешательства. Кадры с многочисленных митингов появились в соцсетях.
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