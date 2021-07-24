Во Франции проходят жёсткие митинги против карантинных ограничений. Видео © Соцсети

В нескольких европейских странах проходят митинги против карантинных ограничений и вакцинации от коронавируса. Самые жёсткие столкновения с сотрудниками правопорядка происходят во Франции и Австралии.

В Париже полицейские оттесняют толпу с помощью щитов, бьют людей дубинками и применяют против митингующих слезоточивый газ. На кадрах видно, как бастующие пытаются обороняться, бросая в сотрудников бутылки, ввязываясь в драки и толкая служебные мотоциклы. По словам главы МВД страны, в ходе беспорядков задержано девять человек.

В Сиднее также идут ожесточённые столкновения с силовиками, задержаны десятки людей. Местные власти ввели полный локдаун сразу в нескольких штатах страны из-за сильного роста числа заражённых коронавирусной инфекцией. Акции протеста также проходят в Италии.