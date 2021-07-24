Рогозин сообщил о выходе модуля "Наука" на расчётную орбиту
Первые корректирующие манёвры были проведены 22 июля, его стыковка к МКС запланирована на 29-е число.
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Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" вышел на расчётную траекторию полёта, его высота была скорректирована дважды. Об этом сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своём телеграм-канале.
"В 17:20:47 и 17:54:20 мск проведена двухимпульсная коррекция орбиты МЛМ "Наука" на маршевом двигателе коррекции и сближения номер один. Параметры орбиты МЛМ "Наука" соответствуют расчётным", — написал Рогозин.
Напомним, пуск многофункционального лабораторного модуля "Наука" к МКС произошёл 21 июля с космодрома Байконур. Трансляция проходила на сайте "Роскосмоса". Его стыковка к МКС запланирована на 29 июля. Изначально запуск модуля должен был состояться 15-го числа, однако из-за замечания он был возвращён в монтажно-испытательный корпус ракетно-космической корпорации "Энергия".
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