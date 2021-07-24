Рогозин сообщил о выходе модуля "Наука" на расчётную орбиту

Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" вышел на расчётную траекторию полёта, его высота была скорректирована дважды. Об этом сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своём телеграм-канале.

"В 17:20:47 и 17:54:20 мск проведена двухимпульсная коррекция орбиты МЛМ "Наука" на маршевом двигателе коррекции и сближения номер один. Параметры орбиты МЛМ "Наука" соответствуют расчётным", — написал Рогозин.