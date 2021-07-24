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Себастьян Дриусси договорился о выкупе контракта с "Зенитом"

В составе петербургского клуба он стал трёхкратным чемпионом России, забив в 138 матчах 25 голов.

24 июля, 17:23
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Петербургский "Зенит" и аргентинский нападающий команды Себастьян Дриусси пришли к соглашению о том, что игрок может выкупить свой контракт. Об этом сообщается на сайте клуба.

Накануне Дриусси написал прощальное письмо перед уходом из "Зенита". Он заявил, что всегда был счастлив в петербургском клубе.

В марте нападающий заявил, что покинет "Зенит" нынешним летом. По информации СМИ, 25-летний футболист продолжит карьеру в MLS в одном из клубов Северной Америки.

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В 2017 году Дриусси перешёл в "Зенит" из аргентинской команды "Ривер Плейт". Стоимость сделки составила 15 миллионов евро. Сейчас рыночная стоимость футболиста оценивается в семь с половиной миллионов евро.

В составе "Зенита" Дриусси стал трёхкратным чемпионом России. Всего он провёл за команду 138 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 26 результативных передач.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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