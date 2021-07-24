"Зенит" начал защиту титула в РПЛ с волевой победы над "Химками"
В составе петербургского клуба по голу забили Сердар Азмун, Александр Ерохин и Алексей Сутормин.
Фото © ФК "Химки"
"Зенит" в стартовом туре чемпионата России на выезде победил "Химки" со счётом 3:1. Игру судил арбитр из Калуги Евгений Кукуляк.
Хозяева вышли вперёд на 28-й минуте после точного удара Ильи Кухарчука. На перерыв команды ушли при равном счёте — ответный гол забил иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун.
Во втором тайме гости ещё дважды поразили ворота Ильи Лантратова. На 72-й минуте после передачи Ярослава Ракицкого отличился Александр Ерохин, а окончательный результат установил Алексей Сутормин, реализовавший пенальти.
Великолепный и важнейший гол Александра Ерохина #ХимкиЗенит pic.twitter.com/MdQY3Fl15l— ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 24, 2021
Первенство РПЛ стартовало накануне. В первом матче московское "Динамо" на выезде победило "Ростов" (2:0) благодаря голам Арсена Захаряна и Константина Тюкавина.
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Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 1-й тур
"Химки" – "Зенит" — 1:3
Голы: Кухарчук 28' (1:0), Азмун 33' (1:1), Ерохин 72' (1:2), Сутормин, с пенальти 76' (1:3)
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