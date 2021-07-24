Бывший хоккеист СКА умер от коронавируса в возрасте 45 лет

Казахстанский хоккейный тренер Евгений Пупков скончался на 46-м году жизни. Об этом сообщается в инстаграме клуба "Алматы", в штаб которого он должен был войти в следующем сезоне.

"На 46-м году ушёл из жизни Пупков Евгений Борисович. На сезон 2021/2022 был приглашён на должность старшего тренера ХК "Алматы". Хоккейный клуб "Алматы" выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Борисовича", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

По информации "Спорт-Экспресс", причиной смерти Пупкова стал коронавирус.

В ходе игровой карьеры хоккеист выступал на позиции защитника в Суперлиге и КХЛ за петербургский СКА, новокузнецкий "Металлург", хабаровский "Амур", екатеринбургский "Автомобилист" и воскресенский "Химик".