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Есть вторая медаль: Тхэквондист Артамонов победил в поединке за бронзу на Олимпиаде в Токио

Ранее Анастасия Галашина заняла второе место в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров.

24 июля, 11:59
<p>Фото © Maja Hitij / Getty Images</p>

Фото © Maja Hitij / Getty Images

Российский тхэквондист Михаил Артамонов победил Лукаса Лаутаро Гусмана из Аргентины в поединке за бронзовую медаль в весовой категории до 58 кг на Олимпиаде в Токио. Схватка завершилась со счётом 15:10 в пользу нашего спортсмена.

Ещё одну бронзу разыграют Чан Джун из Южной Кореи и Омар Салим, представляющий Венгрию. В финале сойдутся тунисец Мохаммед Халил Джендуби и Вито Дельакила из Италии.

Артамонов начал олимпийский турнир поражением в 1/8 финала от Джендуби со счётом 18:25. Это означало, что чемпион Европы 2018 года уже точно не сможет претендовать на золото, но шансы побороться за бронзу остались.

Позднее Джендуби вышел в финал, и это позволило Артамонову принять участие в утешительном раунде. В этой схватке россиянин разгромил Соломона Демсе из Эфиопии (27:5).

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Ранее в ходе первого дня Олимпиады серебро завоевала россиянка Анастасия Галашина, показавшая второй результат в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров. Четвёртое место в личном турнире по фехтованию на шпагах заняла Айзанат Муртазаева.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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