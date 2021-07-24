Российский тхэквондист Михаил Артамонов победил Лукаса Лаутаро Гусмана из Аргентины в поединке за бронзовую медаль в весовой категории до 58 кг на Олимпиаде в Токио. Схватка завершилась со счётом 15:10 в пользу нашего спортсмена.

Ещё одну бронзу разыграют Чан Джун из Южной Кореи и Омар Салим, представляющий Венгрию. В финале сойдутся тунисец Мохаммед Халил Джендуби и Вито Дельакила из Италии.

Артамонов начал олимпийский турнир поражением в 1/8 финала от Джендуби со счётом 18:25. Это означало, что чемпион Европы 2018 года уже точно не сможет претендовать на золото, но шансы побороться за бронзу остались.

Позднее Джендуби вышел в финал, и это позволило Артамонову принять участие в утешительном раунде. В этой схватке россиянин разгромил Соломона Демсе из Эфиопии (27:5).