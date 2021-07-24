Первый день Олимпиады в Токио принёс сборной России две медали — серебро и бронзу. Лайф рассказывает об основных событиях, произошедших на Играх в японской столице в субботу.

Медаль на первых же соревнованиях

Первый комплект олимпийских наград был разыгран у женщин в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров. Второе место в этом виде программы завоевала 24-летняя россиянка Анастасия Галашина, набравшая в финале 251,1 балла.

Мало того, перед последним выстрелом наша спортсменка лидировала, но удержать преимущество не смогла. Её опередила китаянка Цянь Ян (251,8 очка), выигравшая первое золото Игр в Токио. Третьей стала Нина Кристен из Швейцарии (230,6 балла).

"В последнем выстреле я допустила ошибку. Ничего серьёзного. Это будет мне уроком на будущее. Я слишком сильно занервничала, затянула выстрел. Мои мысли были не там, где нужно. Я потеряла концентрацию. Объяснение очень простое", — приводит слова Галашиной "Чемпионат".

Неожиданная награда в тхэквондо

Михаил Артамонов. Фото © Telegram / ОКР

Российские спортсмены никогда не демонстрировали выдающихся результатов на Играх в корейском боевом искусстве. Ранее за всю историю наши выиграли в тхэквондо лишь четыре медали — два серебра и две бронзы. И вот в первый же день соревнований в Токио был достигнут серьёзный успех.

Безусловно, бронза Михаила Артамонова — это значительное достижение, особенно учитывая, что он начал турнир с поражения в 1/8 финала от тунисца Мохаммеда Халила Джендуби. Это лишило чемпиона Европы 2018 года возможности претендовать на золото, но шансы побороться за бронзу у него сохранились.

Джендуби в итоге дошёл до финала, а Артамонов согласно правилам принял участие в утешительном раунде. Сначала россиянин разгромил Соломона Демсе из Эфиопии (27:5), после чего в поединке за бронзу победил аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана (15:10). В финале Джендуби проиграл итальянцу Вито Деллаквиле из Италии (16:12).

"Деревянная" медаль в фехтовании

Айзанат Муртазаева. Фото © Telegram / ОКР

Деревянными обычно в шутку называют медали за самое обидное на свете четвёртое место, которые на самом деле не предусмотрены. Казалось бы, реальная награда находится на расстоянии вытянутой руки, но завоевать её никак не получается. Правда, в данном случае изначально было очень трудно представить, что 19-летняя шпажистка Айзанат Муртазаева дотянется до медалей.

Россиянка стала главным открытием турнира фехтовальщиков, и четвёртое место стало для неё достижением. По ходу турнира она одолела Кэйтлин Се из Гонконга, олимпийскую призёрку Чой Инь-Чжон из Южной Кореи, чемпионку мира американку Келли Хёрли и ещё одну шпажистку из Гонконга Мань Вай Вивиан Кун, имеющую на своём счету бронзу ЧМ-2019.

В полуфинале Муртазаева уступила будущей победительнице соревнований китаянке Сунь Ивэнь (8:12). В поединке за бронзу россиянка проиграла чемпионке Европы из Эстонии Катрине Лехис.

Разочарование в дзюдо

На двух последних Олимпиадах россияне выигрывали первое золото именно в этом виде спорта. В 2012 году в Лондоне отличился Арсен Галстян, в 2016-м в Рио-де-Жанейро — Беслан Мудранов. Были все основания предполагать, что тенденция продолжится и в Токио. Ещё бы, в весовой категории до 60 кг главным фаворитом был двукратный чемпион Европы Роберт Мшвидобадзе. На национальном отборе он опередил не кого-нибудь, а действующего чемпиона мира Яго Абуладзе.

На деле же вышел громкий провал. Первый сеяный начал выступление с 1/8 финала, и в первой же схватке проиграл представителю Нидерландов Торнике Чакадуа. В итоге победу в этой категории одержал главный соперник Мшвидобадзе — японец Наохиса Такато. В финале трёхкратный чемпион мира одолел Ян Юн Вэя из Тайваня.

Победы российских теннисистов

Барьер первого круга в одиночном разряде преодолели три представителя сборной России. Даниил Медведев одолел Александра Бублика из Казахстана — 6:4, 7:6 (10:8). Аслан Карацев разгромил американца Томми Пола — 6:3, 6:2. Наконец, Анастасия Павлюченкова не встретила сопротивления со стороны итальянки Сары Эррани — 6:0, 6:1.

Следующим соперником Медведева, являющегося второй ракеткой мира, будет Сумит Нагал из Индии. Карацев, посеянный под 11-м номером, во втором раунде сыграет с французом Жереми Шарди. Павлюченкова сразится с Анной-Леной Фридсам из Германии.

Успехи в игровых видах спорта

Российские волейболисты стартовали на Олимпиаде с волевой победы над Аргентиной в четырёх партиях — 3-1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:21). В водном поле россиянки в первом матче в упорнейшей борьбе одолели Китай — 18:17. В баскетболе 3х3, впервые представленном на Играх, женская сборная России была сильнее Японии (21:18) и Китая (19:9). Наши мужчины в этой дисциплине победили Китай (21:13), а затем уступили Нидерландам (15:18).

Положение в медальном зачёте