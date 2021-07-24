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"Решил хвататься за шанс обеими руками": Тхэквондист Артамонов рассказал об эмоциях после завоевания бронзы на Олимпиаде

Он потерпел поражение уже на старте турнира, но затем принял участие в утешительном раунде.

24 июля, 14:57
<p>Фото © Telegram / ОКР</p>

Фото © Telegram / ОКР

Российский тхэквондист Михаил Артамонов рассказал, что после победы в поединке за бронзовую медаль в весовой категории до 58 кг на Олимпиаде в Токио испытывает смешанные чувства. Его слова приводит пресс-служба ОКР.

"Эмоции довольно смешанные, потому что в начале дня проиграл схватку и думал, что для меня возможности побороться за бронзу уже не будет. Но всё сложилось как нельзя удачно. Шанс представился, а я решил, что нужно за него хвататься обеими руками", — заявил Артамонов.

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Артамонов начал олимпийский турнир с поражения в 1/8 финала от тунисца Мохаммеда Халила Джендуби. Это означало, что чемпион Европы 2018 года уже точно не сможет претендовать на золото, но шансы побороться за бронзу остались.

Позднее Джендуби вышел в финал, и это позволило Артамонову принять участие в утешительном раунде. Сначала он разгромил Соломона Демсе из Эфиопии (27:5), а в поединке за бронзу одолел Лукаса Лаутаро Гусмана из Аргентины (15:10).

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После первого дня Олимпиады сборная России занимает десятое место в общекомандном зачёте с двумя медалями. В её активе бронза Артамонова и серебро Анастасии Галашиной в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров. Лидирует Китай (три золота и бронза).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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