Российский тхэквондист Михаил Артамонов рассказал, что после победы в поединке за бронзовую медаль в весовой категории до 58 кг на Олимпиаде в Токио испытывает смешанные чувства. Его слова приводит пресс-служба ОКР.

"Эмоции довольно смешанные, потому что в начале дня проиграл схватку и думал, что для меня возможности побороться за бронзу уже не будет. Но всё сложилось как нельзя удачно. Шанс представился, а я решил, что нужно за него хвататься обеими руками", — заявил Артамонов.

Артамонов начал олимпийский турнир с поражения в 1/8 финала от тунисца Мохаммеда Халила Джендуби. Это означало, что чемпион Европы 2018 года уже точно не сможет претендовать на золото, но шансы побороться за бронзу остались.

Позднее Джендуби вышел в финал, и это позволило Артамонову принять участие в утешительном раунде. Сначала он разгромил Соломона Демсе из Эфиопии (27:5), а в поединке за бронзу одолел Лукаса Лаутаро Гусмана из Аргентины (15:10).