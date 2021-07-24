Поборемся за победу в стрельбе и фехтовании: Расписание второго дня Олимпиады в Токио
В воскресенье, 25 июля, на Играх в японской столице будет разыграно 18 комплектов медалей.
Фото © Пресс-служба "Токио-2020"
На Олимпиаде в Токио продолжается распределение драгоценного металла. Лайф отмечает основные события второго дня соревнований и рассказывает, за кого нам предстоит болеть в этих видах спорта.
04:30 Плавание (мужчины, комплексное плавание, 400 м). Финал
Россиянин Максим Ступин не смог пробиться в финал на этой дистанции, показав в квалификации лишь 18-й результат. Главным фаворитом в решающем заплыве будет двукратный чемпион мира американец Чейз Калиш.
04:55 Плавание (мужчины, вольный стиль, 400 м). Финал
В этом виде россияне также не попали в финальную восьмёрку. Александр Егоров показал в квалификации лишь 17-й результат, Мартин Малютин стал 22-м. Наибольшие шансы на золото будут у итальянца Габриэле Детти, выигравшего две медали на предыдущих Играх в Рио-де-Жанейро.
05:00 Скейтбординг (мужчины, стрит). Финал
Этот вид спорта дебютирует на Олимпийских играх. Россияне в парке "Ариаке" в этот день на старт не выйдут. Новую вершину постарается покорить действующий чемпион мира японец Юто Хоригоме.
05:15 Плавание (женщины, комплексное плавание, 400 м). Финал
На этой дистанции россиян не было даже в квалификации. Фаворитом считается трёхкратная олимпийская чемпионка мира и девятикратная чемпионка мира Катинка Хоссу из Венгрии.
05:15 Стрельба (женщины, пистолет пневматический, 10 м). Финал
Большие надежды возлагаются на действующую чемпионку мира и бронзовую призёрку Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро россиянку Виталину Бацарашкину. Также Россию представит Маргарита Черноусова, имеющая на своём счету бронзу ЧМ-2018 в командных соревнованиях.
06:00 Плавание (женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м). Финал
В этот день медалей в плавании у нас точно не будет, поскольку россиянки не отобрались в финал и в эстафете. Дарья Устинова, Арина Суркова, Елизавета Клеванович и Вероника Андрусенко показали в квалификации только 11-е время. Лучший результат — у австралиек Молли О'Каннаган, Мег Харрис, Мэдисон Уилсон и Бронте Кэмпбелл.
07:00 Велоспорт (женщины, шоссе, групповая гонка). Финал
Нашу страну в этом виде представит одна Татьяна Дронова. Ей будет крайне трудно соперничать с мощнейшими сборными Нидерландов, Италии и Германии, в составе которых на трассу "Фудзи Спидвей" выйдут по четыре гонщицы.
07:45 Стрельба из лука (женщины, командное первенство). Финал и соревнование за бронзовые награды
В 1/8 финала россиянкам Ксении Перовой, Елене Осиповой и Светлане Гомбоевой предстоит встреться со сборной Украины. В квалификации лучший результат предсказуемо показала команда Южной Кореи, побившая олимпийский рекорд.
09:00 Прыжки в воду (женщины, трамплин 3 м, синхронные прыжки). Финал.
Россиянки в этом виде программы на Игры не пробились. Стоит ли говорить, что фаворитами будут китаянки — двукратная олимпийская чемпионка Ши Тинмао и трёхкратная чемпионка мира Ван Хань.
09:30 Стрельба (мужчины, винтовка пневматическая, 10 м). Финал
В этом виде у России есть все шансы на медали. На старт выйдет действующий чемпион мира в этом виде программы Сергей Каменский, а также бронзовый призёр Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Владимир Масленников.
09:50 Тяжёлая атлетика (мужчины, 61 кг). Финал
Россиян среди участников соревнований не будет. Ожидается сражение между рекордсменом мира в рывке и в сумме двух движений китайцем Ли Фабинем и рекордсменом мира в толчке Эко Юли Ираваном из Индонезии.
12:15 Дзюдо (женщины, до 52 кг). Финал и поединок за бронзовую награду
За медали поборется россиянка Наталья Кузютина, выигравшая пять лет назад на Играх в Рио-де-Жанейро бронзовую медаль. Правда, ей уже в четвертьфинале грозит встреча с действующей чемпионкой Европы француженкой Амандин Бюшар, посеянной под первым номером.
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12:45 Дзюдо (мужчины, до 66 кг). Финал и поединок за бронзовую награду
Россию будет представлять бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года Якуб Шамилов. В 1/8 финала он может встретиться с третьим сеяным Важей Маргвелашвили из Грузии. А главным фаворитом является действующий чемпион Европы итальянец Мануэль Ломбардо.
13:30 Фехтование (женщины, рапира, индивидуальное первенство). Финал и поединок за бронзовую награду
Здесь наибольшие шансы на победу у нашей олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро – 2016 Инны Дериглазовой. Также на пост выйдут ещё две россиянки — двукратная чемпионка мира Аделина Загидуллина и трёхкратная чемпионка мира Лариса Коробейникова.
13:50 Тяжёлая атлетика (мужчины, до 67 кг). Финал
В этой категории российских штангистов также не будет. Безоговорочным фаворитом считается китаец Чэнь Лицзюнь — рекордсмен мира в сумме двух движений и четырёхкратный чемпион планеты.
14:00 Тхэквондо (женщины, до 57 кг). Финал и поединок за бронзовую награду
На соревнованиях выступит двукратная чемпионка Европы, дважды серебряная призёрка чемпионатов мира Татьяна Минина. Для 24-летней россиянки Олимпиада станет первой в карьере, в Токио она приехала за медалью.
14:15 Тхэквондо (мужчины, до 68 кг). Финал и поединок за бронзовую награду
Россиян в этом виде программы не будет. Главным фаворитом является трёхкратный чемпиона мира и двукратный призёр Олимпийских игр Ли Дэ Хун из Южной Кореи.
14:15 Фехтование (мужчины, шпага, индивидуальное первенство). Финал и поединок за бронзовую награду
За Россию выступят двукратный призёр чемпионатов мира Сергей Ходос, а также трёхкратные чемпионы Европы Павел Сухов и Сергей Бида. Их главным конкурентом будет действующий чемпион мира в этом виде программы венгр Гергей Шиклоши.
Теннис. Первый круг
В 5 утра по московскому времени свой матч начнёт Карен Хачанов. Соперником россиянина будет японец Йосихито Нисиока. В то же время Екатерина Александрова сыграет с Элизой Мертенс из Бельгии. Ориентировочно в 6:30 мск стартует игра Елены Весниной и представительницы Латвии Елены Остапенко. Через полтора после этого Вероника Кудерментова начнёт противостояние с испанкой Гарбинье Мугурусой. Наконец, примерно в 9:30 мск на корт против местного теннисиста Кеи Нисикори выйдет Андрей Рублёв.
Волейбол. Групповой этап
Женская сборная России начнёт путь к золоту матчем с Италией. Начало игры в 3:00 мск.
Гандбол. Групповой этап
Стоит обратить внимание и на наших гандболисток, которые начинают защиту титула, завоёванного пять лет назад в Рио-де-Жанейро. Их первый матч в Токио — против сборной Бразилии — начнётся в 5:00 мск.
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