На Олимпиаде в Токио продолжается распределение драгоценного металла. Лайф отмечает основные события второго дня соревнований и рассказывает, за кого нам предстоит болеть в этих видах спорта.

04:30 Плавание (мужчины, комплексное плавание, 400 м). Финал

Россиянин Максим Ступин не смог пробиться в финал на этой дистанции, показав в квалификации лишь 18-й результат. Главным фаворитом в решающем заплыве будет двукратный чемпион мира американец Чейз Калиш.

04:55 Плавание (мужчины, вольный стиль, 400 м). Финал

В этом виде россияне также не попали в финальную восьмёрку. Александр Егоров показал в квалификации лишь 17-й результат, Мартин Малютин стал 22-м. Наибольшие шансы на золото будут у итальянца Габриэле Детти, выигравшего две медали на предыдущих Играх в Рио-де-Жанейро.

05:00 Скейтбординг (мужчины, стрит). Финал

Этот вид спорта дебютирует на Олимпийских играх. Россияне в парке "Ариаке" в этот день на старт не выйдут. Новую вершину постарается покорить действующий чемпион мира японец Юто Хоригоме.

05:15 Плавание (женщины, комплексное плавание, 400 м). Финал

На этой дистанции россиян не было даже в квалификации. Фаворитом считается трёхкратная олимпийская чемпионка мира и девятикратная чемпионка мира Катинка Хоссу из Венгрии.

05:15 Стрельба (женщины, пистолет пневматический, 10 м). Финал

Большие надежды возлагаются на действующую чемпионку мира и бронзовую призёрку Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро россиянку Виталину Бацарашкину. Также Россию представит Маргарита Черноусова, имеющая на своём счету бронзу ЧМ-2018 в командных соревнованиях.

06:00 Плавание (женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м). Финал

В этот день медалей в плавании у нас точно не будет, поскольку россиянки не отобрались в финал и в эстафете. Дарья Устинова, Арина Суркова, Елизавета Клеванович и Вероника Андрусенко показали в квалификации только 11-е время. Лучший результат — у австралиек Молли О'Каннаган, Мег Харрис, Мэдисон Уилсон и Бронте Кэмпбелл.

07:00 Велоспорт (женщины, шоссе, групповая гонка). Финал

Нашу страну в этом виде представит одна Татьяна Дронова. Ей будет крайне трудно соперничать с мощнейшими сборными Нидерландов, Италии и Германии, в составе которых на трассу "Фудзи Спидвей" выйдут по четыре гонщицы.

07:45 Стрельба из лука (женщины, командное первенство). Финал и соревнование за бронзовые награды

В 1/8 финала россиянкам Ксении Перовой, Елене Осиповой и Светлане Гомбоевой предстоит встреться со сборной Украины. В квалификации лучший результат предсказуемо показала команда Южной Кореи, побившая олимпийский рекорд.

09:00 Прыжки в воду (женщины, трамплин 3 м, синхронные прыжки). Финал.

Россиянки в этом виде программы на Игры не пробились. Стоит ли говорить, что фаворитами будут китаянки — двукратная олимпийская чемпионка Ши Тинмао и трёхкратная чемпионка мира Ван Хань.

09:30 Стрельба (мужчины, винтовка пневматическая, 10 м). Финал

В этом виде у России есть все шансы на медали. На старт выйдет действующий чемпион мира в этом виде программы Сергей Каменский, а также бронзовый призёр Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Владимир Масленников.

09:50 Тяжёлая атлетика (мужчины, 61 кг). Финал

Россиян среди участников соревнований не будет. Ожидается сражение между рекордсменом мира в рывке и в сумме двух движений китайцем Ли Фабинем и рекордсменом мира в толчке Эко Юли Ираваном из Индонезии.

12:15 Дзюдо (женщины, до 52 кг). Финал и поединок за бронзовую награду

За медали поборется россиянка Наталья Кузютина, выигравшая пять лет назад на Играх в Рио-де-Жанейро бронзовую медаль. Правда, ей уже в четвертьфинале грозит встреча с действующей чемпионкой Европы француженкой Амандин Бюшар, посеянной под первым номером.

12:45 Дзюдо (мужчины, до 66 кг). Финал и поединок за бронзовую награду

Россию будет представлять бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года Якуб Шамилов. В 1/8 финала он может встретиться с третьим сеяным Важей Маргвелашвили из Грузии. А главным фаворитом является действующий чемпион Европы итальянец Мануэль Ломбардо.

13:30 Фехтование (женщины, рапира, индивидуальное первенство). Финал и поединок за бронзовую награду

Здесь наибольшие шансы на победу у нашей олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро – 2016 Инны Дериглазовой. Также на пост выйдут ещё две россиянки — двукратная чемпионка мира Аделина Загидуллина и трёхкратная чемпионка мира Лариса Коробейникова.

13:50 Тяжёлая атлетика (мужчины, до 67 кг). Финал

В этой категории российских штангистов также не будет. Безоговорочным фаворитом считается китаец Чэнь Лицзюнь — рекордсмен мира в сумме двух движений и четырёхкратный чемпион планеты.

14:00 Тхэквондо (женщины, до 57 кг). Финал и поединок за бронзовую награду

На соревнованиях выступит двукратная чемпионка Европы, дважды серебряная призёрка чемпионатов мира Татьяна Минина. Для 24-летней россиянки Олимпиада станет первой в карьере, в Токио она приехала за медалью.

14:15 Тхэквондо (мужчины, до 68 кг). Финал и поединок за бронзовую награду

Россиян в этом виде программы не будет. Главным фаворитом является трёхкратный чемпиона мира и двукратный призёр Олимпийских игр Ли Дэ Хун из Южной Кореи.

14:15 Фехтование (мужчины, шпага, индивидуальное первенство). Финал и поединок за бронзовую награду

За Россию выступят двукратный призёр чемпионатов мира Сергей Ходос, а также трёхкратные чемпионы Европы Павел Сухов и Сергей Бида. Их главным конкурентом будет действующий чемпион мира в этом виде программы венгр Гергей Шиклоши.

Теннис. Первый круг

В 5 утра по московскому времени свой матч начнёт Карен Хачанов. Соперником россиянина будет японец Йосихито Нисиока. В то же время Екатерина Александрова сыграет с Элизой Мертенс из Бельгии. Ориентировочно в 6:30 мск стартует игра Елены Весниной и представительницы Латвии Елены Остапенко. Через полтора после этого Вероника Кудерментова начнёт противостояние с испанкой Гарбинье Мугурусой. Наконец, примерно в 9:30 мск на корт против местного теннисиста Кеи Нисикори выйдет Андрей Рублёв.

Волейбол. Групповой этап

Женская сборная России начнёт путь к золоту матчем с Италией. Начало игры в 3:00 мск.

Гандбол. Групповой этап