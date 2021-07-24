В Сочи обнаружили тела трёх пассажиров упавшего в реку автомобиля. Видео © LIFE

Спасатели обнаружили тела пассажиров автомобиля, который снесло течением реки Мацесты в Сочи. Об этом сообщили в МКУ "Служба спасения г. Сочи".

"В ходе поисковых работ были обнаружены тела трёх погибших. Поиски четвёртого пассажира, предположительно ребёнка, продолжаются", — сказано в записи.