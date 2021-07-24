В Сочи обнаружили тела трёх пассажиров упавшего в реку автомобиля
Однако поиски, предположительно, несовершеннолетнего ребёнка всё ещё продолжаются.
В Сочи обнаружили тела трёх пассажиров упавшего в реку автомобиля. Видео © LIFE
Спасатели обнаружили тела пассажиров автомобиля, который снесло течением реки Мацесты в Сочи. Об этом сообщили в МКУ "Служба спасения г. Сочи".
"В ходе поисковых работ были обнаружены тела трёх погибших. Поиски четвёртого пассажира, предположительно ребёнка, продолжаются", — сказано в записи.
Напомним, автомобиль "тойота" с пятью людьми в салоне снесло в реку, когда он пытался перебраться по бетонному сооружению. Тело водителя было обнаружено под утро.
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