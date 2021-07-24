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В Сочи обнаружили тела трёх пассажиров упавшего в реку автомобиля

Однако поиски, предположительно, несовершеннолетнего ребёнка всё ещё продолжаются.

24 июля, 17:33

В Сочи обнаружили тела трёх пассажиров упавшего в реку автомобиля. Видео © LIFE

Спасатели обнаружили тела пассажиров автомобиля, который снесло течением реки Мацесты в Сочи. Об этом сообщили в МКУ "Служба спасения г. Сочи".

"В ходе поисковых работ были обнаружены тела трёх погибших. Поиски четвёртого пассажира, предположительно ребёнка, продолжаются", — сказано в записи.

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Напомним, автомобиль "тойота" с пятью людьми в салоне снесло в реку, когда он пытался перебраться по бетонному сооружению. Тело водителя было обнаружено под утро.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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