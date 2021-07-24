В Сочи сняли штормовое предупреждение, но купаться в море пока не рекомендуется

Власти Сочи сняли штормовое предупреждение, действовавшее в городе из-за непогоды последние несколько дней. Об этом сообщили в Управлении гражданской обороны и защиты населения администрации города. При этом купаться в море по-прежнему не рекомендуется из-за загрязнения пляжей.

"Штормовое предупреждение на этот час уже не действует, но пляжи необходимо очистить от мусора, который был принесён туда. Кроме того, волнение моря не позволяло купаться. Необходимо переждать эту ситуацию", — сказал в беседе с ТАСС глава управления Вадим Снегирёв.