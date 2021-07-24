В Сочи сняли штормовое предупреждение, но купаться в море пока не рекомендуется
Мощные дожди обрушились на город накануне, в результате чего реки вышли из берегов и затопили улицы.
Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий
Власти Сочи сняли штормовое предупреждение, действовавшее в городе из-за непогоды последние несколько дней. Об этом сообщили в Управлении гражданской обороны и защиты населения администрации города. При этом купаться в море по-прежнему не рекомендуется из-за загрязнения пляжей.
"Штормовое предупреждение на этот час уже не действует, но пляжи необходимо очистить от мусора, который был принесён туда. Кроме того, волнение моря не позволяло купаться. Необходимо переждать эту ситуацию", — сказал в беседе с ТАСС глава управления Вадим Снегирёв.
Напомним, 23 июля на юг России вновь обрушились мощные дожди. Сильный ливень затопил трассу между Адлером и Сочи, движение пришлось остановить. Также обильные осадки привели к подтоплению трансформаторных станций, что привело к нарушению электроснабжения в шести населённых пунктах. Экстренные службы готовились к эвакуации населения, но она в итоге не потребовалась. Однако известно об одном погибшем человеке, машина которого сорвалась в реку Мацесту. Также пропали его супруга, несовершеннолетний ребёнок и знакомая семьи.
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