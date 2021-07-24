В Екатеринбурге задержали шутников, которые пугали прохожих отрубленной головой косули

В Екатеринбурге задержали мужчин, которые пугали прохожих отрубленной головой косули. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД РФ.

Инцидент произошёл несколько дней назад. Трое мужчин окружили девушку и начали показывать ей отрубленные части тела животного. Шокированная горожанка обратилась в полицию. И шутников нашли. Выяснилось, что незадолго до этого компания решила съездить за город, однако планам помешала косуля, которая выбежала на дорогу. Животное погибло от удара, а машину пришлось эвакуировать.

"Со слов молодых людей, они решили разделать тушу косули и забрать с собой. Вернувшись в город и сдав автомобиль в сервис, приятели решили занести злополучную добычу к одному из друзей. Возле одного из домов на улице Краснолесья компания вместе со своим "трофеем" попалась на глаза проходившей мимо девушке, сильно напугав её", — сообщили в полиции.

Отмечается, что с шутниками провели профилактическую беседу, объяснив правила общественного порядка, а также направили информацию о ДТП с животным в соответствующие органы.