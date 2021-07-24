В Екатеринбурге задержали шутников, которые пугали прохожих отрубленной головой косули
Выяснилось, что животное они сбили на дороге за городом и забрали с собой в качестве трофея.
Фото © ТАСС / dpa
В Екатеринбурге задержали мужчин, которые пугали прохожих отрубленной головой косули. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД РФ.
Инцидент произошёл несколько дней назад. Трое мужчин окружили девушку и начали показывать ей отрубленные части тела животного. Шокированная горожанка обратилась в полицию. И шутников нашли. Выяснилось, что незадолго до этого компания решила съездить за город, однако планам помешала косуля, которая выбежала на дорогу. Животное погибло от удара, а машину пришлось эвакуировать.
"Со слов молодых людей, они решили разделать тушу косули и забрать с собой. Вернувшись в город и сдав автомобиль в сервис, приятели решили занести злополучную добычу к одному из друзей. Возле одного из домов на улице Краснолесья компания вместе со своим "трофеем" попалась на глаза проходившей мимо девушке, сильно напугав её", — сообщили в полиции.
Отмечается, что с шутниками провели профилактическую беседу, объяснив правила общественного порядка, а также направили информацию о ДТП с животным в соответствующие органы.
Ранее Лайф рассказывал, что инспекторы национального парка "Анюйский" в Хабаровском крае нашли обезглавленного амурского тигра. Тело краснокнижного животного принесло с ледоходом, его отправили в лабораторию для выяснения причин гибели.
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