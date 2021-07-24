Путин примет участие в церемонии спуска на воду супертраулера в День ВМФ

Президент России Владимир Путин возглавит Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ, который пройдёт 25 июля в Санкт-Петербурге. После этого лидер страны будет участвовать в церемонии спуска на воду супертраулера новейшего поколения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"В присутствии Владимира Путина на Адмиралтейских верфях состоится церемония спуска на воду супертраулера "Механик Сизов". Это третий из десяти супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу Русской рыбопромышленной компании", — отметили в пресс-службе.