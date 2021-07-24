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Путин примет участие в церемонии спуска на воду супертраулера в День ВМФ

Это третий из десяти образцов новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения.

24 июля, 12:49
<p>Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/58129/photos/54862" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Фото © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин возглавит Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ, который пройдёт 25 июля в Санкт-Петербурге. После этого лидер страны будет участвовать в церемонии спуска на воду супертраулера новейшего поколения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"В присутствии Владимира Путина на Адмиралтейских верфях состоится церемония спуска на воду супертраулера "Механик Сизов". Это третий из десяти супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу Русской рыбопромышленной компании", — отметили в пресс-службе.

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Напомним, парад ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге пройдёт без зрителей. Присутствие большого количества людей на мероприятии с учётом эпидемиологической обстановки несёт в себе риски, уточнили в Роспотребнадзоре. Парад военных кораблей и авиации начнётся в 11:00 в акватории Невы и Финского залива. А ранее была проведена генеральная репетиция главного парада ВМФ.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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