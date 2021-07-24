В Афганистане убит глава "теневой" администрации талибов

"Двадцать боевиков "Талибана" были ликвидированы, включая Муллу Халима, теневого губернатора талибов в районе Карух, а также двух командиров, ещё 50 человек ранены", — говорится в сообщении ведомства в "Твиттере".

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть сама страна и другие государства региона. Штаты продолжат оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.