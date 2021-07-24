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В Афганистане убит глава "теневой" администрации талибов

Также в ходе операции были ликвидированы два командира, ещё 50 человек ранены.

24 июля, 12:36
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/MoDAfghanistan/photos/a.1513796418657138/4142640602439360/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ministry of Defense</a></p>

Фото © Facebook / Ministry of Defense

Армия Афганистана ликвидировала Муллу Халима, считавшегося главой "теневой" администрации движения "Талибан"*, сообщило Минобороны республики.

"Двадцать боевиков "Талибана" были ликвидированы, включая Муллу Халима, теневого губернатора талибов в районе Карух, а также двух командиров, ещё 50 человек ранены", — говорится в сообщении ведомства в "Твиттере".

Отмечается, что Халим был убит в западной провинции Герат. Этот район был освобождён от боевиков правительственными войсками.

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Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть сама страна и другие государства региона. Штаты продолжат оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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