У расстрелявшего замначальника уголовного розыска на Ставрополье был подельник

У Заурбека К., который застрелил замначальника отдела уголовного розыска в Ставропольском крае, мог быть подельник. По данным Лайфа, личность злоумышленника удалось установить по автомобилю. Очевидцы успели заметить номера машины, когда мужчина покидал место преступления. Кроме того, с подозреваемым был подельник. Его личность пока не установлена.

Сам Заурбек уже был судим ранее — в 2020 году ему дали три года условно за незаконную рубку лесных насаждений в Тверской области, где он работал в ИП своей сожительницы. Также известно, что в мае 2021 года он встал на надзор в УФСИН, позднее его объявили в розыск по статье 159 "Мошенничество" и возбудили уголовное дело. В начале июля мужчина не пришёл на очередную отметку — и тогда один из сотрудников выехал по адресу мужчины, однако на месте не застал. Там была лишь его мать, которая не знала о местонахождении сына.