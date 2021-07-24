У расстрелявшего замначальника уголовного розыска на Ставрополье был подельник
Правоохранители бросили все силы на поиски подозреваемых, которые могут быть вооружены.
Разыскиваемый подозреваемый. Фото © LIFE
У Заурбека К., который застрелил замначальника отдела уголовного розыска в Ставропольском крае, мог быть подельник. По данным Лайфа, личность злоумышленника удалось установить по автомобилю. Очевидцы успели заметить номера машины, когда мужчина покидал место преступления. Кроме того, с подозреваемым был подельник. Его личность пока не установлена.
Сам Заурбек уже был судим ранее — в 2020 году ему дали три года условно за незаконную рубку лесных насаждений в Тверской области, где он работал в ИП своей сожительницы. Также известно, что в мае 2021 года он встал на надзор в УФСИН, позднее его объявили в розыск по статье 159 "Мошенничество" и возбудили уголовное дело. В начале июля мужчина не пришёл на очередную отметку — и тогда один из сотрудников выехал по адресу мужчины, однако на месте не застал. Там была лишь его мать, которая не знала о местонахождении сына.
По нашим данным, убитый сотрудник был неконфликтным человеком. В 2015 году он был старшим в группе по задержанию Джамбулата Дадаева, которого в итоге застрелили полицейские.
Напомним, убийство замначальника уголовного розыска произошло на Ставрополье накануне вечером. Преступник сделал не менее девяти выстрелов, от полученных ранений полицейский скончался в больнице. Личность подозреваемого уже установили. Предположительно, он скрывается за городом и может быть вооружён. На его поиски брошены все силы правоохранительных ведомств.
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