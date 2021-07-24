НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

У расстрелявшего замначальника уголовного розыска на Ставрополье был подельник

Правоохранители бросили все силы на поиски подозреваемых, которые могут быть вооружены.

24 июля, 12:19

Разыскиваемый подозреваемый. Фото © LIFE

У Заурбека К., который застрелил замначальника отдела уголовного розыска в Ставропольском крае, мог быть подельник. По данным Лайфа, личность злоумышленника удалось установить по автомобилю. Очевидцы успели заметить номера машины, когда мужчина покидал место преступления. Кроме того, с подозреваемым был подельник. Его личность пока не установлена.

Сам Заурбек уже был судим ранее — в 2020 году ему дали три года условно за незаконную рубку лесных насаждений в Тверской области, где он работал в ИП своей сожительницы. Также известно, что в мае 2021 года он встал на надзор в УФСИН, позднее его объявили в розыск по статье 159 "Мошенничество" и возбудили уголовное дело. В начале июля мужчина не пришёл на очередную отметку — и тогда один из сотрудников выехал по адресу мужчины, однако на месте не застал. Там была лишь его мать, которая не знала о местонахождении сына.

На Ставрополье неизвестный расстрелял замначальника уголовного розыска

На Ставрополье неизвестный расстрелял замначальника уголовного розыска

По нашим данным, убитый сотрудник был неконфликтным человеком. В 2015 году он был старшим в группе по задержанию Джамбулата Дадаева, которого в итоге застрелили полицейские.

Напомним, убийство замначальника уголовного розыска произошло на Ставрополье накануне вечером. Преступник сделал не менее девяти выстрелов, от полученных ранений полицейский скончался в больнице. Личность подозреваемого уже установили. Предположительно, он скрывается за городом и может быть вооружён. На его поиски брошены все силы правоохранительных ведомств.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

СК показал кадры с места расстрела замначальника уголовного розыска на Ставрополье

сегодня в 11:23

После убийства ставропольского замначальника уголовного розыска возбудили уголовное дело

сегодня в 10:24

В Сочи сняли штормовое предупреждение, но купаться в море не пока не рекомендуется

сегодня в 13:19

Москва названа самым чистым регионом России

сегодня в 13:09

КПРФ подаст апелляцию на исключение Грудинина из кандидатов в Госдуму

сегодня в 13:08

Новости партнеров

Layer 1