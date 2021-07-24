Всероссийскую перепись населения могут перенести на две недели
В её организации будут использованы ресурсы, задействованные для проведения единого дня голосования.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр
Сроки проведения Всероссийской переписи населения могут быть перенесены на период с 15 октября по 14 ноября. Об этом заявили в Росстате.
"На совещании было объявлено, что основной этап Всероссийской переписи населения начнётся 15 октября и закончится 14 ноября на стационарных участках и с 15 октября по 8 ноября — на портале госуслуг", — сообщили в пресс-службе Росстата.
Кроме того, в организации переписи будут использованы ресурсы, задействованные для проведения единого дня голосования. Отмечается, что финальное решение о переносе сроков будет принято позже.
Ранее проведение переписи назначили в период с 1 по 31 октября 2021 года. Предварительные данные о численности населения должны появиться в конце 2021 года, окончательные итоги подведут до конца 2022-го.
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