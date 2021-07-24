Всероссийскую перепись населения могут перенести на две недели

Сроки проведения Всероссийской переписи населения могут быть перенесены на период с 15 октября по 14 ноября. Об этом заявили в Росстате.

"На совещании было объявлено, что основной этап Всероссийской переписи населения начнётся 15 октября и закончится 14 ноября на стационарных участках и с 15 октября по 8 ноября — на портале госуслуг", — сообщили в пресс-службе Росстата.

Кроме того, в организации переписи будут использованы ресурсы, задействованные для проведения единого дня голосования. Отмечается, что финальное решение о переносе сроков будет принято позже.