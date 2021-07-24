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Под Луганском упал беспилотник с самодельным взрывным устройством

При этом такие полёты вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе согласно Минскому соглашению запрещены.

24 июля, 11:53
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/photos/a.457652464404016/1977597535742827/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Генеральный штаб ВСУ</a></p>

Фото © Facebook / Генеральный штаб ВСУ

Беспилотный летательный аппарат с самодельным взрывным устройством упал под Луганском. Выяснилось, что он принадлежит Вооружённым силам Украины (ВСУ).

"У Металлиста (около двух километров от Луганска. — Прим. Лайфа) был обнаружен беспилотник ВСУ с прикреплённым к нему самодельным взрывным устройством", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах ЛНР.

При этом отмечается, что полёты боевой авиации и беспилотных летальных аппаратов вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены согласно Минскому соглашению.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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