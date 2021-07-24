Под Луганском упал беспилотник с самодельным взрывным устройством
При этом такие полёты вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе согласно Минскому соглашению запрещены.
Фото © Facebook / Генеральный штаб ВСУ
Беспилотный летательный аппарат с самодельным взрывным устройством упал под Луганском. Выяснилось, что он принадлежит Вооружённым силам Украины (ВСУ).
"У Металлиста (около двух километров от Луганска. — Прим. Лайфа) был обнаружен беспилотник ВСУ с прикреплённым к нему самодельным взрывным устройством", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах ЛНР.
При этом отмечается, что полёты боевой авиации и беспилотных летальных аппаратов вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены согласно Минскому соглашению.
Ранее Михаил Саакашвили рассказал о плане американцев по захвату Донецка. По словам политика, за разработку операции отвечал бывший глава Центрального командования США, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус.
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