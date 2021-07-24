Под Луганском упал беспилотник с самодельным взрывным устройством

Беспилотный летательный аппарат с самодельным взрывным устройством упал под Луганском. Выяснилось, что он принадлежит Вооружённым силам Украины (ВСУ).

"У Металлиста (около двух километров от Луганска. — Прим. Лайфа) был обнаружен беспилотник ВСУ с прикреплённым к нему самодельным взрывным устройством", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах ЛНР.

При этом отмечается, что полёты боевой авиации и беспилотных летальных аппаратов вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены согласно Минскому соглашению.