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Эстония отправит Литве 100 км колючей проволоки для забора на границе с Белоруссией

Там также предложили задействовать беспилотники для контроля над ситуацией с мигрантами.

24 июля, 12:10
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Эстония направит Литве 100 километров колючей проволоки для строительства забора на границе с Белоруссией. Об этом сообщает пресс-служба литовского МВД.

По данным агентства BNS.lt, решение было принято во время телефонного разговора между министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте и министром обороны Эстонии Калле Лаанет. Глава эстонского военного ведомства также предложил направить несколько беспилотников, которые помогут контролировать ситуацию на границе.

Литва не может достроить забор на границе с Белоруссией из-за нехватки проволоки

Литва не может достроить забор на границе с Белоруссией из-за нехватки проволоки

Как сообщал Лайф, Литва решила возвести забор на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. С начала года в Литве было задержано около полутора тысяч нелегалов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 17,5 раза больше, чем за весь прошлый год. В связи с миграционным кризисом в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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