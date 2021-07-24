Эстония отправит Литве 100 км колючей проволоки для забора на границе с Белоруссией

По данным агентства BNS.lt , решение было принято во время телефонного разговора между министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте и министром обороны Эстонии Калле Лаанет. Глава эстонского военного ведомства также предложил направить несколько беспилотников, которые помогут контролировать ситуацию на границе.

Как сообщал Лайф, Литва решила возвести забор на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. С начала года в Литве было задержано около полутора тысяч нелегалов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 17,5 раза больше, чем за весь прошлый год. В связи с миграционным кризисом в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации.