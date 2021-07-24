Бастрыкин поручил доложить о проверке смертельного ДТП с автобусом на Кубани

Результаты проверки по факту ДТП с участием автобуса в Краснодарском крае, в котором погибло два человека, будут контролировать в центральном аппарате СК РФ. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание руководству Следственного управления СК России по Краснодарскому краю доложить о ходе проведения проверки и поставил её результаты на контроль в центральном аппарате ведомства", — отмечается на сайте.