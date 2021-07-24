Бастрыкин поручил доложить о проверке смертельного ДТП с автобусом на Кубани
В результате происшествия около двадцати человек были госпитализированы, двое скончались на месте.
Кадр из видео © Соцсети
Результаты проверки по факту ДТП с участием автобуса в Краснодарском крае, в котором погибло два человека, будут контролировать в центральном аппарате СК РФ. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание руководству Следственного управления СК России по Краснодарскому краю доложить о ходе проведения проверки и поставил её результаты на контроль в центральном аппарате ведомства", — отмечается на сайте.
Напомним, авария произошла около девяти часов утра. Пассажирский автобус с 22 людьми съехал в кювет, погибло два человека. Одна женщина скончалась сразу, мужчину в тяжёлом состоянии попытались спасти, но не смогли. Правоохранители, работающие на месте ДТП, считают, что водитель перегрел тормоза и не справился с управлением.
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