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Бастрыкин поручил доложить о проверке смертельного ДТП с автобусом на Кубани

В результате происшествия около двадцати человек были госпитализированы, двое скончались на месте.

24 июля, 12:16
<p>Кадр из видео © Соцсети</p>

Кадр из видео © Соцсети

Результаты проверки по факту ДТП с участием автобуса в Краснодарском крае, в котором погибло два человека, будут контролировать в центральном аппарате СК РФ. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание руководству Следственного управления СК России по Краснодарскому краю доложить о ходе проведения проверки и поставил её результаты на контроль в центральном аппарате ведомства", отмечается на сайте.

Лайф узнал причины смертельного ДТП с автобусом на Кубани

Лайф узнал причины смертельного ДТП с автобусом на Кубани

Напомним, авария произошла около девяти часов утра. Пассажирский автобус с 22 людьми съехал в кювет, погибло два человека. Одна женщина скончалась сразу, мужчину в тяжёлом состоянии попытались спасти, но не смогли. Правоохранители, работающие на месте ДТП, считают, что водитель перегрел тормоза и не справился с управлением.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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