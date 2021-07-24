Россиянам рассказали о жаркой погоде в России в День ВМФ
В ряде регионов температура поднимется до 30 градусов, будет расти во время Военно-морского парада.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
В День Военно-морского флота (ВМФ), который отмечается 25 июля, погода в российских регионах будет тёплой. Об этом заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
По его словам, которые приводит RT, в Санкт-Петербурге ожидается свежий северный и северо-западный ветер. К началу парада в городе будет около 19 градусов выше нуля, а к завершению столбики термометра поднимутся на три градуса. В Севастополе ожидается солнечная погода со слабым северным и северо-восточным ветром, однако здесь воздух прогреется до 25–30 градусов.
Синоптик отметил, что во Владивостоке тоже ожидается жаркая погода, но здесь будет душно. Относительная влажность воздуха в дневные часы будет под 80%, так что плюс 30 на термометре будут восприниматься как 32 или 35 градусов, заметил метеоролог.
Напомним, что ежегодно 25 июля в России отмечается День Военно-морского флота. В этом году главный Военно-морской парад пройдёт в Санкт-Петербурге без зрителей. Присутствие большого количества людей на мероприятии с учётом эпидемиологической обстановки несёт в себе риски, уточнили в Роспотребнадзоре.
Комментариев: 0