Россиянам рассказали о жаркой погоде в России в День ВМФ

В День Военно-морского флота (ВМФ), который отмечается 25 июля, погода в российских регионах будет тёплой. Об этом заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, которые приводит RT, в Санкт-Петербурге ожидается свежий северный и северо-западный ветер. К началу парада в городе будет около 19 градусов выше нуля, а к завершению столбики термометра поднимутся на три градуса. В Севастополе ожидается солнечная погода со слабым северным и северо-восточным ветром, однако здесь воздух прогреется до 25–30 градусов.

Синоптик отметил, что во Владивостоке тоже ожидается жаркая погода, но здесь будет душно. Относительная влажность воздуха в дневные часы будет под 80%, так что плюс 30 на термометре будут восприниматься как 32 или 35 градусов, заметил метеоролог.