Минобороны РФ направило два самолёта с гуманитарной помощью на Кубу
Воздушные суда доставят продовольствие, индивидуальные средства защиты и свыше миллиона медицинских масок.
Минобороны РФ направило два самолёта на Кубу с гуманитарной помощью. Видео © Минобороны РФ
Два самолёта военно-транспортной авиации Ан-124 "Руслан" доставят на Кубу груз с гуманитарной помощью. Соответствующее поручение Министерству обороны дал президент России Владимир Путин. Воздушные суда вылетели с подмосковного аэродрома Чкаловский.
"Самолёты военно-транспортной авиации доставят на Кубу продовольствие, индивидуальные средства защиты и более одного миллиона медицинских масок. Всего более 88 тонн", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 11 июля на Кубе вспыхнули первые за много лет акции протеста. Демонстранты вышли на улицы восьми городов, в том числе столицы — Гаваны. Они потребовали свободных выборов и решения социальных проблем. В связи с этим президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал коммунистов выйти на улицы и противостоять возможным провокациям против действующих властей. По словам политика, сегодня "гуманитарной интервенции" требуют те, кто всегда поддерживал блокаду и служил наёмниками империи янки". Позже стало известно о первой жертве беспорядков на Кубе.
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