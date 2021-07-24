Мужчина погиб при падении автомобиля в реку в Сочи

Один человек погиб в результате вышедшей из берегов реки в Сочи. Видео © Instagram / tv_batalova

Один человек погиб и ещё трое пропали в районе реки Мацесты в Сочи, вышедшей из берегов из-за прошедшего накануне сильнейшего ливня. По данным регионального СУ СКР, группа людей находилась в одной машине.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Тойота" с супругой, несовершеннолетней дочерью и знакомой съехал с моста через реку, в результате чего машина оказалась в воде. В ходе поисков было обнаружено тело мужчины 1979 года рождения, поиск остальных граждан продолжается.

По данному факту организована доследственная проверка. Эту же информацию сообщили и в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.