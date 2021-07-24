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Мужчина погиб при падении автомобиля в реку в Сочи

В региональном СУ СКР уточнили, что поиск членов его семьи, включая несовершеннолетнего ребёнка, продолжается.

24 июля, 08:22

Один человек погиб в результате вышедшей из берегов реки в Сочи. Видео © Instagram / tv_batalova

Один человек погиб и ещё трое пропали в районе реки Мацесты в Сочи, вышедшей из берегов из-за прошедшего накануне сильнейшего ливня. По данным регионального СУ СКР, группа людей находилась в одной машине.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Тойота" с супругой, несовершеннолетней дочерью и знакомой съехал с моста через реку, в результате чего машина оказалась в воде. В ходе поисков было обнаружено тело мужчины 1979 года рождения, поиск остальных граждан продолжается.

В МЧС заявили, что эвакуация населения из-за сильных ливней в Сочи не требуется

В МЧС заявили, что эвакуация населения из-за сильных ливней в Сочи не требуется

По данному факту организована доследственная проверка. Эту же информацию сообщили и в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Напомним, 23 июля на юг России вновь обрушились мощные дожди. Сильный ливень затопил трассу между Адлером и Сочи, движение пришлось остановить. Также обильные осадки привели к подтоплению трансформаторных станций, что привело к нарушению электроснабжения в шести населённых пунктах.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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