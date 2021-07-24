Москва названа самым чистым регионом России

Москва заняла первое место в рейтинге самых чистых регионов России, который был составлен движением "Общероссийский народный фронт". Об этом сообщили в Департаменте экономической политики и развития столицы.

Отмечается, что Москва стала лидером практически по всем показателям исследования, а в пунктах "Наличие контейнеров для раздельного сбора мусора" и "Чистота на площадке", имеющих самый большой вес в рейтинге, набрала 82% и 86% по соответствию норме. В это же время в среднем по стране эти значения находятся в районе 46% и 41% соответственно.

"В пятёрку регионов по объёмам внедрения раздельного сбора мусора вошли Московская область, Алтайский край, Оренбургская и Новосибирская области", — заявил руководитель департамента города Кирилл Пуртов.

При этом, по данным Российского экологического оператора, столица — единственный регион в стране, где 100% населения имеет доступ к инфраструктуре для раздельного сбора отходов.