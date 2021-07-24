КПРФ подаст апелляцию на исключение Грудинина из кандидатов в Госдуму

По словам Геннадия Зюганова, в случае неудовлетворительного решения партия обратится в ЕСПЧ.

КПРФ подаст апелляцию в Верховный суд на решение Центризбиркома РФ об исключении бизнесмена Павла Грудинина из партийного списка на предстоящие выборы в Госдуму. Об этом заявил председатель политической организации Геннадий Зюганов.

"По законодательству в Верховный суд [мы можем] подготовить апелляцию во всех деталях и прочее. Уверен, что мы всё восстановим. У нас ещё есть время. Верховный суд, там пять дней [даётся на подачу на апелляцию], вторая апелляция — ещё пять дней", — сказал политик журналистам.

Также Зюганов отметил, что в случае неудовлетворительного решения КПРФ подаст апелляцию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее стало известно, что Грудинин будет исключён из партийного списка на предстоящие думские выборы из-за непредоставления ряда документов. По словам зампредседателя ЦИК Николая Булаева, комиссия изначально не имела данных о зарубежных активах и доверилась кандидату.