КПРФ подаст апелляцию на исключение Грудинина из кандидатов в Госдуму
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По словам Геннадия Зюганова, в случае неудовлетворительного решения партия обратится в ЕСПЧ.
КПРФ подаст апелляцию в Верховный суд на решение Центризбиркома РФ об исключении бизнесмена Павла Грудинина из партийного списка на предстоящие выборы в Госдуму. Об этом заявил председатель политической организации Геннадий Зюганов.
"По законодательству в Верховный суд [мы можем] подготовить апелляцию во всех деталях и прочее. Уверен, что мы всё восстановим. У нас ещё есть время. Верховный суд, там пять дней [даётся на подачу на апелляцию], вторая апелляция — ещё пять дней", — сказал политик журналистам.
Также Зюганов отметил, что в случае неудовлетворительного решения КПРФ подаст апелляцию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Ранее стало известно, что Грудинин будет исключён из партийного списка на предстоящие думские выборы из-за непредоставления ряда документов. По словам зампредседателя ЦИК Николая Булаева, комиссия изначально не имела данных о зарубежных активах и доверилась кандидату.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России уже показал логотип и слоган предстоящего голосования.