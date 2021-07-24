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КПРФ подаст апелляцию на исключение Грудинина из кандидатов в Госдуму

По словам Геннадия Зюганова, в случае неудовлетворительного решения партия обратится в ЕСПЧ.

24 июля, 13:08
<p>Фото © АГН "Москва"</p>

Фото © АГН "Москва"

КПРФ подаст апелляцию в Верховный суд на решение Центризбиркома РФ об исключении бизнесмена Павла Грудинина из партийного списка на предстоящие выборы в Госдуму. Об этом заявил председатель политической организации Геннадий Зюганов.

"По законодательству в Верховный суд [мы можем] подготовить апелляцию во всех деталях и прочее. Уверен, что мы всё восстановим. У нас ещё есть время. Верховный суд, там пять дней [даётся на подачу на апелляцию], вторая апелляция — ещё пять дней", сказал политик журналистам.

Также Зюганов отметил, что в случае неудовлетворительного решения КПРФ подаст апелляцию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

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Ранее стало известно, что Грудинин будет исключён из партийного списка на предстоящие думские выборы из-за непредоставления ряда документов. По словам зампредседателя ЦИК Николая Булаева, комиссия изначально не имела данных о зарубежных активах и доверилась кандидату.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России уже показал логотип и слоган предстоящего голосования.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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