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Хуснуллин сообщил о возможном упрощении процедуры ввоза трудовых мигрантов на стройки

По словам вице-премьера РФ, в настоящий момент катастрофически не хватает рабочих рук и правительство старается решить этот вопрос.

24 июля, 17:12
<p>Фото © Facebook / <a href="https://ru-ru.facebook.com/photo/?fbid=377571587046280&set=ecnf.100043803248683" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Марат Хуснуллин</a></p>

Фото © Facebook / Марат Хуснуллин

Процедура ввоза в Россию трудовых мигрантов, которые будут работать на стройках, может быть упрощена в ближайший месяц, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Стараемся решать [вопрос], надо завозить. Сейчас рабочих не хватает катастрофически. Думаю, что в ближайший месяц всё-таки упростим процедуру завоза рабочих на стройки", — сказал Хуснуллин во время прямого эфира в "Инстаграме".

По его словам, Правительство РФ также планирует выпустить постановление о мерах поддержки строительных подрядчиков на фоне удорожания стройматериалов. Хуснуллин выразил мнение, что уже через две-три недели коллеги-госзаказчики смогут делать пересчёты.

Хуснуллин рассказал, как может быть упрощён въезд мигрантов в Россию

Хуснуллин рассказал, как может быть упрощён въезд мигрантов в Россию

Ранее на форуме АТЭС президент Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает организацию массовой иммунизации от коронавируса, в том числе среди трудовых мигрантов. По его словам, наша страна готова к тесному сотрудничеству с партнёрами по организации в этой сфере. В Москве с конца июня уже работает два крупных прививочных пункта для мигрантов — в многофункциональном центре "Сахарово" и на территории крупного торгового комплекса на юго-востоке столицы. Вакцинацию трудовых мигрантов оплачивает работодатель, он же получает сертификаты.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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