Хуснуллин сообщил о возможном упрощении процедуры ввоза трудовых мигрантов на стройки

Процедура ввоза в Россию трудовых мигрантов, которые будут работать на стройках, может быть упрощена в ближайший месяц, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Стараемся решать [вопрос], надо завозить. Сейчас рабочих не хватает катастрофически. Думаю, что в ближайший месяц всё-таки упростим процедуру завоза рабочих на стройки", — сказал Хуснуллин во время прямого эфира в "Инстаграме".

По его словам, Правительство РФ также планирует выпустить постановление о мерах поддержки строительных подрядчиков на фоне удорожания стройматериалов. Хуснуллин выразил мнение, что уже через две-три недели коллеги-госзаказчики смогут делать пересчёты.