Хуснуллин сообщил о возможном упрощении процедуры ввоза трудовых мигрантов на стройки
По словам вице-премьера РФ, в настоящий момент катастрофически не хватает рабочих рук и правительство старается решить этот вопрос.
Фото © Facebook / Марат Хуснуллин
Процедура ввоза в Россию трудовых мигрантов, которые будут работать на стройках, может быть упрощена в ближайший месяц, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Стараемся решать [вопрос], надо завозить. Сейчас рабочих не хватает катастрофически. Думаю, что в ближайший месяц всё-таки упростим процедуру завоза рабочих на стройки", — сказал Хуснуллин во время прямого эфира в "Инстаграме".
По его словам, Правительство РФ также планирует выпустить постановление о мерах поддержки строительных подрядчиков на фоне удорожания стройматериалов. Хуснуллин выразил мнение, что уже через две-три недели коллеги-госзаказчики смогут делать пересчёты.
Ранее на форуме АТЭС президент Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает организацию массовой иммунизации от коронавируса, в том числе среди трудовых мигрантов. По его словам, наша страна готова к тесному сотрудничеству с партнёрами по организации в этой сфере. В Москве с конца июня уже работает два крупных прививочных пункта для мигрантов — в многофункциональном центре "Сахарово" и на территории крупного торгового комплекса на юго-востоке столицы. Вакцинацию трудовых мигрантов оплачивает работодатель, он же получает сертификаты.
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