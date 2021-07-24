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Скончался продюсер "Ласкового мая" Алексей Мускатин

Он также стоял у истоков групп "Руки вверх", "Кар-Мэн", "Машина времени" и "Мираж".

24 июля, 16:37
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/muscatin" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Мускатин</a></p>

Фото © VK / Алексей Мускатин

Музыкальный продюсер Алексей Мускатин, работавший с группами "Ласковый май" и "Мираж", скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщил коллега и хороший друг музыканта Андрей Разин.

"На 60-м году ушёл из жизни... Лёша Мускатин. Алексей был уникальным продюсером. Одним из лучших продюсеров нашей страны", — написал Разин в "Инстаграме".

Он заметил, что благодаря Мускатину была создана группа "Ласковый май", а Юрий Шатунов и все артисты, приезжавшие в Москву, находили тепло и уют.

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Помимо "Лаского мая" продюсер стоял у истоков таких известных групп, как "Руки вверх", "Кар-Мэн", "Машина времени", "Мираж", а также сотрудничал со многими другими артистами и коллективами.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве нашли тело художницы Бизуновой, несколько дней пролежавшее в квартире. Женщина, недавно отметившая 70-летний юбилей, перестала выходить на связь. Её обеспокоенные друзья обратились в полицию. Причину смерти установят с помощью экспертизы.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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