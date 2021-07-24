Скончался продюсер "Ласкового мая" Алексей Мускатин

Музыкальный продюсер Алексей Мускатин, работавший с группами "Ласковый май" и "Мираж", скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщил коллега и хороший друг музыканта Андрей Разин.

"На 60-м году ушёл из жизни... Лёша Мускатин. Алексей был уникальным продюсером. Одним из лучших продюсеров нашей страны", — написал Разин в "Инстаграме".

Он заметил, что благодаря Мускатину была создана группа "Ласковый май", а Юрий Шатунов и все артисты, приезжавшие в Москву, находили тепло и уют.

Помимо "Лаского мая" продюсер стоял у истоков таких известных групп, как "Руки вверх", "Кар-Мэн", "Машина времени", "Мираж", а также сотрудничал со многими другими артистами и коллективами.