В Бурятии обнаружены обломки, предположительно, пропавшего год назад Ан-2

В Бурятии на склоне перевала Байконур были обнаружены обломки воздушного судна. Предположительно, это пропавший год назад самолёт Ан-2. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

"На горном маршруте на северном склоне перевала Байконур Окинского района, на высоте 450 метров, в 27 км от населённого пункта Кырен Тункинского района обнаружены обломки самолёта", — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.