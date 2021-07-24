В Бурятии обнаружены обломки, предположительно, пропавшего год назад Ан-2
Также на склоне перевала Байконур найдены останки трёх или четырёх человек.
В Бурятии на склоне перевала Байконур были обнаружены обломки воздушного судна. Предположительно, это пропавший год назад самолёт Ан-2. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
"На горном маршруте на северном склоне перевала Байконур Окинского района, на высоте 450 метров, в 27 км от населённого пункта Кырен Тункинского района обнаружены обломки самолёта", — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Также на месте найдены останки трёх-четырёх человек. Отмечается, что 25 июля на место прибудут спасатели из Иркутска на борту вертолёта Ми-8.
Напомним, самолёт Ан-2 перестал выходить на связь после того, как вылетел из бурятского села Кырен. По информации Лайфа, он мог совершить аварийную посадку. По факту исчезновения судна была начата проверка, поиски были взяты на контроль главой республики, но результатов не принесли. Спустя два с лишним месяца поисковые операции бело решено прекратить. 6 июля 2021 года поиски пропавшего в 2020 году самолёта возобновились.
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