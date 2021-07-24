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Путин назначил Шувалова председателем ВЭБ

Согласно указу президента России, он будет занимать эту должность в течение пяти лет.

24 июля, 15:52
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/vebrf/photos/a.310084172433943/3485854978190164/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ВЭБ.РФ</a></p>

Фото © Facebook / ВЭБ.РФ

Президент России Владимир Путин вновь назначил Игоря Шувалова председателем ВЭБ.РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации "ВЭБ.РФ" сроком на пять лет. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в указе.

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Он был утверждён в этой должности указом главы государства в мае 2018 года после ухода с поста первого вице-премьера РФ.

Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова заместителем министра внутренних дел РФ.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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