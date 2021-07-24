Сожительница назвала спокойным подозреваемого в убийстве ставропольского замглавы угрозыска
На данный момент известно о задержании его подельника. Работа по установлению иных причастных к преступлению продолжается.
Разыскиваемый подозреваемый. Фото © LIFE
Подозреваемый, который мог застрелить замначальника отдела уголовного розыска в Ставропольском крае, в жизни был спокойным, уравновешенным и неагрессивным человеком. Об этом Лайфу сообщила его бывшая сожительница Виктория, с которой они были вместе на протяжении трёх лет.
Подробнее рассказывать о Заурбеке К. женщина не стала, заметив, что "не считает нужным". Из разговора со следователем она узнала, что вина мужчины ещё не доказана и он может быть не причастен к преступлению. При этом она заявила, что ранее мужчина судим не был. Однако, по данным Лайфа, у него есть условный срок по делу о незаконной рубке лесных насаждений.
Напомним, убийство замначальника уголовного розыска произошло на Ставрополье накануне вечером. Преступник сделал не менее девяти выстрелов, от полученных ранений полицейский скончался в больнице. На данный момент известно о подозреваемом Заурбеке К., у которого был подельник. Вероятнее всего, им является задержанный мужчина.
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