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Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с автобусом на Кубани

Расследование правоохранители проводят в отношении водителя, допустившего аварию.

24 июля, 15:26

Кадр из видео © Соцсети

Уголовное дело о нарушении ПДД возбуждено в Краснодарском крае после аварии с автобусом, в результате которой погибло два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", — сказали ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

Уточняется, что расследование проводится в отношении водителя, допустившего аварию.

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Напомним, авария произошла около девяти часов утра. Пассажирский автобус с 22 людьми съехал в кювет, погибло два человека. Одна женщина скончалась сразу, мужчину в тяжёлом состоянии попытались спасти, но не смогли. Правоохранители, работающие на месте ДТП, считают, что водитель перегрел тормоза и не справился с управлением.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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