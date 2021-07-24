Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с автобусом на Кубани

Уголовное дело о нарушении ПДД возбуждено в Краснодарском крае после аварии с автобусом, в результате которой погибло два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", — сказали ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

Уточняется, что расследование проводится в отношении водителя, допустившего аварию.