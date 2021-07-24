Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с автобусом на Кубани
Расследование правоохранители проводят в отношении водителя, допустившего аварию.
Кадр из видео © Соцсети
Уголовное дело о нарушении ПДД возбуждено в Краснодарском крае после аварии с автобусом, в результате которой погибло два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
"Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", — сказали ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
Уточняется, что расследование проводится в отношении водителя, допустившего аварию.
Напомним, авария произошла около девяти часов утра. Пассажирский автобус с 22 людьми съехал в кювет, погибло два человека. Одна женщина скончалась сразу, мужчину в тяжёлом состоянии попытались спасти, но не смогли. Правоохранители, работающие на месте ДТП, считают, что водитель перегрел тормоза и не справился с управлением.
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