Глава Минфина США предрекла стране дефолт

Соединённым Штатам грозит дефолт с "непоправимым ущербом" для экономики. Об этом заявила глава Минфина страны Джанет Йеллен. По её словам, избежать этого можно, подняв потолок госдолга страны.

По данным CNBC, с соответствующим заявлением министр финансов обратилась к спикеру Конгресса США Нэнси Пелоси. В своём письме она уведомила, что к концу месяца продажа облигаций, за счёт которых финансируется долг, будет приостановлена. Отмечается также, что если решение не будет найдено до 2 августа, то казначейству придётся принять чрезвычайные меры для оплаты обязательств парламента страны.

Отмечается, что ранее подобные ситуации уже происходили, однако дефолта в США не было никогда. В 2011 году американская экономика оказалась близка к обвалу после того, как Палата представителей США отказалась поднять потолок долга. В результате показатели суверенного кредитного рейтинга Штатов рухнули вниз.