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Глава Минфина США предрекла стране дефолт

Подобного ещё не происходило никогда. По её словам, у Конгресса США есть время до конца месяца, чтобы принять меры.

24 июля, 15:08
<p>Фото © ТАСС / EPA / SHAWN THEW</p>

Фото © ТАСС / EPA / SHAWN THEW

Соединённым Штатам грозит дефолт с "непоправимым ущербом" для экономики. Об этом заявила глава Минфина страны Джанет Йеллен. По её словам, избежать этого можно, подняв потолок госдолга страны.

По данным CNBC, с соответствующим заявлением министр финансов обратилась к спикеру Конгресса США Нэнси Пелоси. В своём письме она уведомила, что к концу месяца продажа облигаций, за счёт которых финансируется долг, будет приостановлена. Отмечается также, что если решение не будет найдено до 2 августа, то казначейству придётся принять чрезвычайные меры для оплаты обязательств парламента страны.

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Отмечается, что ранее подобные ситуации уже происходили, однако дефолта в США не было никогда. В 2011 году американская экономика оказалась близка к обвалу после того, как Палата представителей США отказалась поднять потолок долга. В результате показатели суверенного кредитного рейтинга Штатов рухнули вниз.

В начале года финансовые эксперты предрекали дефолт Украине. Одним из них был бывший министр финансов страны Виктор Суслов. По его словам, треть всех бюджетных доходов Незалежной уходит на выплату долгов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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