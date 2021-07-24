Путин обсудил с Токаевым двустороннее сотрудничество и региональные проблемы
Отмечается, что беседа прошла в дружественном ключе, главы государств также условились о продолжении контактов.
Фото © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили двустороннее сотрудничество и региональные проблемы, сообщает пресс-служба Кремля.
"В дружественном ключе лидеры обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые региональные проблемы", — говорится в сообщении.
Главы государств также условились о продолжении контактов.
Ранее Владимир Путин поговорил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Речь шла о стратегическом партнёрстве двух стран. Главы двух государств условились, что будут и дальше поддерживать контакты по актуальным вопросам.
Комментариев: 0