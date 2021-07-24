Путин обсудил с Токаевым двустороннее сотрудничество и региональные проблемы

"В дружественном ключе лидеры обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые региональные проблемы", — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин поговорил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Речь шла о стратегическом партнёрстве двух стран. Главы двух государств условились, что будут и дальше поддерживать контакты по актуальным вопросам.