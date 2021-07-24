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Путин обсудил с Токаевым двустороннее сотрудничество и региональные проблемы

Отмечается, что беседа прошла в дружественном ключе, главы государств также условились о продолжении контактов.

24 июля, 14:27
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65869/photos/65907" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Фото © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили двустороннее сотрудничество и региональные проблемы, сообщает пресс-служба Кремля.

"В дружественном ключе лидеры обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые региональные проблемы", — говорится в сообщении.

Главы государств также условились о продолжении контактов.

Путин обсудил с Пашиняном Карабах

Путин обсудил с Пашиняном Карабах

Ранее Владимир Путин поговорил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Речь шла о стратегическом партнёрстве двух стран. Главы двух государств условились, что будут и дальше поддерживать контакты по актуальным вопросам.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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