В Башкирии двое мужчин убили таксиста ради 400 рублей

В Башкирии убили таксиста из-за 400 рублей. Видео © LIFE

В Башкирии двое мужчин убили таксиста, чтобы достать деньги на алкоголь. В результате нападения они добыли 400 рублей. Сотрудники ДПС по горячим следам нашли и задержали преступников, сообщается на сайте УГИБДД ГУ МВД РФ по Республике Башкортостан.

Фагим Валиев вышел на смену, но уже вскоре пропал. В течение семи часов родственники и сотрудники полиции искали мужчину, после чего его тело обнаружили на границе двух районов в канаве. По данным правоохранительных органов, двое мужчин 27 и 56 лет решили обокрасть таксиста. Для этого они взяли верёвку с молотком и вызвали машину, однако приехавший водитель заподозрил неладное и отказался везти клиентов. Тогда злоумышленники вызвали другое такси, на вызов приехал Валиев. Преступники ударили водителя по голове, из-за чего тот потерял сознание. Очнувшись через некоторое время, мужчина попытался противостоять напавшим и даже ранил одного из них ножом, но это его не спасло.

Задержать напавших удалось по горячим следам. Они катались на угнанной машине, и правоохранители отследили её местонахождение с помощью спутника. Когда автомобиль остановили, водитель попытался сбежать, но у него это не вышло. Следствие выяснило, что задержанные Радиф Нурмухаметов и Денис Калимуллин ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражу. Один из них, который пострадал в результате нападения, был судим за убийство. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

По словам Радифа, он не убивал таксиста, преступление совершил его напарник. Мотивом злоумышленников стало желание раздобыть денег, однако украсть они смогли лишь 400 рублей, которые были необходимы для покупки алкоголя. Нурмухаметова арестовали на два месяца, его подельник сейчас на лечении, после чего должен предстать перед судом.