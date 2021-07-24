Адвокат экс-супруги Грудинина назвал справедливым решение ЦИК о недопуске бизнесмена
Юрист отметил, что они располагают документами, подтверждающими наличие у предпринимателя акций иностранных компаний.
Адвокат Ирины Грудининой назвал справедливым решение ЦИК об отстранении данного кандидата. Видео © LIFE
Бывшая супруга бизнесмена Павла Грудинина Ирина, добившаяся отстранения предпринимателя от выборов в Госдуму, намерена отстаивать свою позицию. Она опасается, что если бывший муж получит депутатский мандат, то будет оказывать давление на неё и её сына. Об этом заявил Лайфу адвокат его бывшей супруги Артём Игнатенко.
"Сегодня ЦИК, на наш взгляд, приняла объективное решение — не допустила до участия в выборах кандидата, который нарушил избирательное законодательство. У нас на руках есть документы, подтверждающие у него наличие акций иностранных компаний. Это иностранные ценные бумаги, которые запрещено иметь кандидатам. Поэтому ЦИК приняла объективное решение. Если будут какие-то судебные разбирательства, то мы отстоим эту позицию, потому что все документы в оригиналах у нас имеются", — сказал Игнатенко.
Как ранее сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, бизнесмен Павел Грудинин исключён из списка КПРФ на выборы в Госдуму. Причиной для этого стало то, что он не выполнил требования закона, согласно которому к моменту подачи документов кандидат обязан закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России уже показал логотип и слоган предстоящего голосования.
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