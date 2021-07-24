"А что даст Украина": В Германии раскритиковали соглашение по "Северному потоку – 2"
Жители страны опасаются, что кредит на 50 миллионов долларов для развития "зелёных" технологий будет потрачен на танки и ракеты, выкрашенные в соответствующий цвет.
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Жители Германии продолжают критиковать соглашение с США по "Северному потоку – 2". Им не нравится, что страны решили встать на сторону Украины и помочь ей в ущерб собственным интересам. Таким мнением поделились читатели газеты Die Zeit.
Пользователь Wunder666 не понимает, почему Украине и её олигархам нужно оказывать дружескую услугу и давать кредит на 50 миллионов долларов на "зелёные" технологии. Есть опасения, что эти деньги в итоге будут потрачены на танки и ракеты, которые просто выкрасят в зелёный цвет.
Другой комментатор напомнил, что в 2013 году Незалежная блокировала транзит газа и уже тогда "начала закручивать кран". При этом, заметил он, Россия заинтересована в продаже топлива, тогда как Украина просто сидит на трубе.
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"А что нам даст Украина в свою очередь? Почему мы должны зависеть от Украины, когда речь идёт о поставках газа в нашу страну?" — возмутился Lyaran.
"Представьте себе, Россия грозит санкциями Германии за то, что та осуществляет строительные проекты в США, и какое-то время мешает довести эти проекты до конца. Интересно было бы посмотреть на соответствующие заголовки наших газет и сравнить их с заголовками газет наших союзников США!" — отметил Jaundso.
По мнению одного из читателей, лучшее, что Европа может сделать для Украины, — это не укреплять её во мнении, будто Минские соглашения выполнять необязательно.
Напомним, ранее США заключили сделку по "Северному потоку – 2" с Германией. По итогам переговоров заявлено, что Берлин готов содействовать Украине в получении контракта с Россией на транзит топлива. Вашингтон при этом не исключил введения новых санкций против России. После сделки США и ФРГ вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила размер компенсации, которую Киев хочет получить из-за завершения строительства газопровода "Северный поток – 2".
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