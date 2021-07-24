Жители Германии продолжают критиковать соглашение с США по "Северному потоку – 2". Им не нравится, что страны решили встать на сторону Украины и помочь ей в ущерб собственным интересам. Таким мнением поделились читатели газеты Die Zeit.

Пользователь Wunder666 не понимает, почему Украине и её олигархам нужно оказывать дружескую услугу и давать кредит на 50 миллионов долларов на "зелёные" технологии. Есть опасения, что эти деньги в итоге будут потрачены на танки и ракеты, которые просто выкрасят в зелёный цвет.

Другой комментатор напомнил, что в 2013 году Незалежная блокировала транзит газа и уже тогда "начала закручивать кран". При этом, заметил он, Россия заинтересована в продаже топлива, тогда как Украина просто сидит на трубе.

"А что нам даст Украина в свою очередь? Почему мы должны зависеть от Украины, когда речь идёт о поставках газа в нашу страну?" — возмутился Lyaran.

"Представьте себе, Россия грозит санкциями Германии за то, что та осуществляет строительные проекты в США, и какое-то время мешает довести эти проекты до конца. Интересно было бы посмотреть на соответствующие заголовки наших газет и сравнить их с заголовками газет наших союзников США!" — отметил Jaundso.

По мнению одного из читателей, лучшее, что Европа может сделать для Украины, — это не укреплять её во мнении, будто Минские соглашения выполнять необязательно.